Sözleşmeyi kabul etmeyen işçiler iş bırakma eylemi başlattı

Mersin'deki Çukurova Holding’e bağlı Çukurova İnşaat Makinaları Sanayi ve Ticaret A.Ş.(ÇİMSATAŞ) fabrikasında işçiler, Türk Metal Sendikası ile işveren sendikası MESS ile imzalanan sözleşmeye karşı iş durdurdu.

Ali Ekber ŞEN

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Mersin’deki Çukurova Holding'e bağlı Çukurova İnşaat Makinaları Sanayi ve Ticaret A.Ş.(ÇİMSATAŞ) bünyesinde çalışan işçiler MESS arasında imzalanan toplu iş sözleşmesini kabul etmeyerek iş bırakma eylemi başlattı. İşçiler sözleşmeye ek talepleri ekleninceye kadar eylemi sürdüreceklerini açıkladı.

835 işçinin çalıştığı Çimsataş'ı fabrikasında sözleşmenin imzalandığını öğrenen işçiler gece vardiyasında dövme bölümünde işi 2 saat durdurdu. Eylemler sabah vardiyası ve 16.00 vardiyasının da katılmasıyla birlikte iş bırakmaya dönüştü.

DİRENECEKLER

Çimsataş bünyesinde işçilerin iş durdurması üzerine fabrikaya gelen Birleşik Metal İş Sendikası Anadolu Şube Başkanı Deniz Ilgan, işçilerle görüştü. İşçiler imzalanan sözleşmeyi kabul etmediklerini ve talepleri kabul edilene kadar direneceklerini söylediler. Şube Başkanının “İşçinin birlikte aldığı kararın arkasındayız” demesi üzerine “Ne zaman arkasında durdunuz? Madem öyleydi sözleşmeyi niye imzaladınız? İşçinin isteği bu muydu?” diye tepki gösterdiler. Sendikanın işçinin taleplerine kulak vermesini istediler.

EK PROTOKOL TALEBİNDE BULUNDULAR

Birleşik Metal İş Anadolu Şube Başkanı Çimsataş’ın 3 işyeri temsilcisi ve işçilerin arasından seçtiği 2 işçi temsilcisi ile birlikte işverenle işçilerin talepleri görüşüldü. İşçiler 7 talep üzerinden ek protokol yapılmasını istedi. Talepler şöyle sıralandı:

“Sözleşmede birinci 6 ay için kabul edilen yüzde 27’ye artı olarak yüzde 35 daha zam verilmesi, ikinci altı ay için enflasyon oranında zam yapılması, Mesai ücretlerinin hafta içi yüzde 100, hafta sonu yüzde 300 olarak belirlenmesi, İşçinin kendisini kapsayan özel sağlık sigortasının aileyi de kapsaması, Sosyal haklara net olarak yüzde 100 zam yapılması, Kıdem farkı, Ara dinlenme ve çay molası verilmesi, Uzun süredir eksik yatırılan banka promosyonlarının tam olarak verilmesi”

AĞIR ÇALIŞMA KOŞULLARINA TEPKİ

İşçiler sanayide çalışan işçinin bile kendilerinden daha fazla banka promosyonu aldıklarını, dolayısıyla hakları olan banka promosyonunun gerçek miktarını kendilerine verilmediğini de belirtiyorlar. Bu koşullarda imzalan sözleşme ile alınan zammın yetersiz kaldığını söyleyen işçiler, “İçeride baskı altında çalışıyoruz, her şey yasak” diyerek uygulamalara tepki gösterdi.

Cenazeleri olduğunda izin bile alamadıklarını, tuvalete gitme haklarının kısıtlandığını, çalıştıkları bölümlerde çatının aktığını, bu nedenle de insanca koşullarda çalışmak istediklerini dile getiriyorlar.

Sendika temsilciliğinden gelen mesajla tüm vardiyalar fabrikaya çağırıldı. Mesajda “Arkadaşlar fabrika olarak haklarımızı almak için direnişe geçtik, gelmek isteyen arkadaşlar imalat bölümüne gelsin” ifadelerine yer verildi.

İşçilerin iş durdurma eyleminin ek protokol imzalanıncaya kadar devam edeceği belirtildi.

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