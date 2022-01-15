Paylaşımı tepki çekmişti… AKP’den istifa etti

Bir süre önce sosyal medya hesabından, “Bundan sonra yüzde 100/80 oy verene tam hizmet, 100/20 verene çeyrek hizmet vereceğiz” mesajı paylaştığı için tepki toplayan Şanlıurfa’nın Akçakale Belediyesi AKP’li Meclis Üyesi Ahmet Büyükler, partisinden istifa etti.

Ahmet KAYA

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Şanlıurfa'nın Akçakale Belediyesi AKP'li Meclis Üyesi Ahmet Büyükler, AKP Akçakale İlçe Başkanlığı'na istifa dilekçesi vererek, partisinden istifa ettiğini, belediye meclis üyeliğini bağımsız olarak sürdüreceğini açıkladı.

Büyükler mesajında, “Çok sevdiğimiz ilçemiz ve partimiz için çalışacağımıza seçimden önce söz verdik. Ancak, sözümüzü yerine getiremedik. Bu konuda verdiğimiz sözlerden özür diliyoruz. Partimize daha fazla zarar vermemek için onurumla Ak Parti'den istifa etmeye karar verdim. Bağımsız olarak devam edeceğim. Bizi bu kararı almak zorunda bıraktılar” dedi.

CHP’Lİ TANAL ELEŞTİRMİŞTİ

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, sosyal medya hesabından kamuoyuna duyurduğu Ahmet Büyükler'in “Bundan sonra yüzde 100/80 oy verene tam hizmet, 100/20 verene çeyrek hizmet verecez” mesajını eleştirmişti.

Bu mesaj üzerine AKP'li Büyükler, hesabının ele geçirildiğini ileri sürerek paylaşımı silmişti.

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