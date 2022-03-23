Şubat yağışlarında yüzde 87’lik rekor artış

Şubat ayında Türkiye geneli yağışlar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 87 arttı. 2021 yılı Şubat ayında metrekareye ortalama 32,9 kilogram yağış düştü, bu rakam 2022'de 61,4 kilogram oldu. Antalya'nın Döşemealtı ilçesi Nebiler Ormanı'nda 23 Şubat günü ölçülen 252,3 kilogram yağış miktarı, uzun yıllar Türkiye geneli şubat ayları maksimum rekor yağışı olarak kayıtlara geçti.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 2022 Yılı Şubat Ayı Alansal Yağış Raporu’na göre, Türkiye geneli şubat ayı yağışları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 87 arttı. 1991-2020 dönemi şubat ayı yağış normali metrekareye 59,8 kilogram olurken, uzun yıllar ortalamasına göre de yüzde 2,7 arttı. 2022 yılı Şubat ayında 61,4 kilogram yağış oldu. 2021 yılı şubat ayında ise 32,9 kilogram yağış meydana gelmişti.

Yağışlar Karadeniz Bölgesi’nde normali civarında gerçekleşirken, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri normallerinin altına düştü. En fazla azalma yüzde 53 ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde gözlendi. Antalya’nın Döşemealtı ilçesi Nebiler Ormanı’nda 23 Şubat günü ölçülen 252,3 kilogram yağış miktarı, uzun yıllar Türkiye geneli şubat ayları maksimum rekor yağışı olarak kayıtlara geçti.

DÜŞÜŞ YÜZDE 80’İ AŞTI

Şubat ayında yağışlar Kırklareli, Antalya, Burdur, Isparta, Mersin, Niğde, Adana ve Karaman çevrelerinde normallerine göre yüzde 100’den fazla arttı. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin güneyi, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ve Gümüşhane çevrelerinde normallerine göre yüzde 60’tan fazla azaldı. Azalma miktarı Kars, Erzurum, Ardahan çevreleri ile Şanlıurfa’nın güneyinde yüzde 80’in üzerine çıktı.

İL REKORU ANTALYA’DA

İl genelinde en fazla yağış 170 kg ile Antalya’da yaşandı. En az yağış 5 kg ile Kars ve Ardahan’da kaydedildi ve 2 il son 90 yılın en düşük şubat ayı yağışını aldı. Normaline göre en fazla azalma yüzde 81 ile Ardahan’da gerçekleşti. Yağışlı gün sayısı şubat ayında Türkiye geneli ortalama 10,7 gün olarak gerçekleşti. 1991-2020 normali 10,9 gün olarak ölçülmüştü. Doğu Anadolu’nun doğusu ile Şanlıurfa çevrelerinde yağışlı gün sayısı 3 günün altına düştü.

SICAKLIK BU YIL DÜŞTÜ

2022 Yılı Şubat Ayı Ortalama Sıcaklıkları Raporu’na göre ise 2022 Şubat ayı sıcaklığı 5,4 derece oldu. Bu yıl şubat ayında uzun yıllar ortalaması olan 4,1 dereceye göre sıcaklık 1,3 derece arttı, 6,2 derece olan geçen yıl şubat ayına göre ise 0,8 derece düşüş gösterdi. Şubat ayında en düşük sıcaklık eksi 26,7 dereceyle Özalp’te yaşandı. En yüksek sıcaklık ise 24,5 dereceyle Cizre’de ölçüldü.

TÜM BÖLGELERDE ARTIŞ

Marmara’da şubat ayı yağışı, 113 kilogram oldu. 70,7 kilogram olan normaline göre yüzde 61, geçen yılki 71,1 kilogramlık yağışa göre yüzde 59 arttı.

Ege’de şubat ayı yağışı, 83 kilogram gerçekleşti. 76,3 kilogram olan normaline göre yüzde 9, geçen yılki 41,9 kilogramlık yağışa göre yüzde 98 arttı.

Akdeniz’de şubat ayı yağışı 111 kilogram ölçülürken, 82,2 kg olan normaline göre yüzde 36, geçen yıl şubat ayındaki 28 kilogramlık yağış miktarına göre ise yüzde 396 oranında rekor düzeyde artış yaşandı.

İç Anadolu’da şubat ayı yağışı, 37,6 kilogram ölçüldü. Normali 35,2 kilogramlık yağışa göre yüzde 8, geçen yılki 11,9 kilogramlık yağışa göre yüzde 100’ün üzerine çıktı.

Karadeniz’de şubat ayı yağışı 52,4 kilogram iken, 52,8 kilogramlık uzun yıllar ortalamasına göre normali civarında, 43,4 kilogramlık geçen yıla göre yüzde 21 yükseldi.

Doğu Anadolu’da şubat ayı yağışı 36,7 kilogram ölçüldü. 54,4 kilogramlık normaline göre yüzde 32 azaldı. 32,5 kilogramlık geçen yıla göre ise yüzde 13 yükseldi.

Güneydoğu Anadolu’da şubat ayı yağışı, 36,5 kilogram oldu. 76,9 kilogramlık normaline göre yüzde 52 düştü. 23,8 kilogramlık geçen yıla göre ise yüzde 53 arttı. DHA

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