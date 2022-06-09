Süleyman Soylu açıkladı: Taksicilerle ilgili ‘yabancı yolcu’ kararı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada "Bizde 'yabancı düşmanlığı' diye bir kavram yoktur. Batının vardır. Komşusu açken tok yatanı sorgulayan bir inancın mensuplarıyız. Birileri kendi değerlerimizden bizi koparmaya çalışabilirler. Göç meselesi bir insanlık meselesidir. Bugün itibariyle taksilerle il dışına yabancı yolcu taşınması halinde, taksicilere yabancı yolcuların belgesini kontrolü yükümlülüğünü getiriyoruz" dedi.
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