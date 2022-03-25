Süleyman Soylu: Bunu da yapacağız

Diyarbakır'da konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bizim bir yeminimiz ve sözümüz var. Bunu da yapacağız. Vallahi Bağdat dünyanın en huzurlu şehri olacak, Suriye dünyanın en huzurlu ülkesi olacak. Etrafımızdaki coğrafya dünyanın en huzurlu coğrafyası olacak" dedi.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve beraberindekiler, Kayapınar ilçesindeki 3’üncü Sanayi Sitesi’nde meydana gelen patlamanın olduğu alanda incelemelerde bulundu, ardından Kayapınar Belediyesi Hanımeller Çarşısı’nın açılışına ve 100 bin kitap dağıtım törenine katıldı.

Bakan Soylu, açılış törenin ardından yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı;

*Kim ne oyun kurarsa kursun, o kadar büyük bir özgüven içerisinde, o kadar ağzım dolu dolu, o kadar inanarak söylüyorum ki Diyarbakır’ın çocukları bu ülkenin en başarılı doktorları olacaklar, Diyarbakır’ın çocukları göreceksiniz bu ülkenin en başarılı mühendisleri olacaklar, bütün dünyanın imrenerek seyrettiği çocuklar olacaklar.

*Bunu hep beraber gerçekleştireceğiz. Ukrayna’daki savaşı görüyorsunuz. Bundan 2 ay önce Romanya’nın İçişleri Bakanı ile konuşurken bana ‘sizin işiniz zor. Bir taraftan Suriye’den, Irak’tan, Afganistan’dan göçler geliyor.

*Bir taraftan DEAŞ, PKK, bütün terör örgütleriyle, FETÖ ile mücadele ediyorsunuz. Biz rahatız. Ne göç var ne başka bir sıkıntı var’ dedi. Şimdi görüyor musunuz? Milyonlarca insan Romanya’ya girmiş durumda.

“KİM ÇATLARSA ÇATLASIN, PATLARSA PATLASIN”

*Ne yapacakları belli değil, endişe içerisindeler. Kıymetli hemşehrilerim, bizi başka şeylerle uğraştırırlarsa geleceğimize bakamayız. Ama bizi kaosa, sıkıntıya sokmazlarsa başka şeylerle uğraşırız. Bir taraftan Hanımeller Çarşısı’nın açarız, diğer taraftan, bugün arkadaşlar söylediler, 1,5 milyar TL’lik yatırımla 1500 kişinin çalışacağı iş yerlerini açarız.

*Yeni sanayi sitelerini, gençlik merkezlerini, spor salonlarını, sahalarını açarız ve buranın gençleri yarına ümitle bakarlar.

*En iyi sporcu, en iyi mühendis, en iyi doktor, en iyi sanatçı buradan çıkar. Herkes de parmağını ısırır. Kim çatlarsa çatlasın, patlarsa patlasın, kıskanırsa kıskansın.

“BUNU DA YAPACAĞIZ”

Bakan Soylu, günün 24 saat Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde huzurun olduğunu ifade ederek, şunları söyledi;

*Bizim bir yeminimiz ve sözümüz var. Bunu da yapacağız. Vallahi Bağdat dünyanın en huzurlu şehri olacak, Suriye dünyanın en huzurlu ülkesi olacak. Etrafımızdaki coğrafya dünyanın en huzurlu coğrafyası olacak.

*Onun için yapacağımız çok iş var. Bu coğrafyanın üzerine kavga ve kargaşa elbisesini biçmek isteyenlere müsaade etmeyeceğiz. Ne Avrupa’dan ne Amerika’dan aman dileyeceğiz. Kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz, sonra da kuzu kuzu buraya gelecekler.

*Diyarbakır’da yapacak çok işimiz var. Vali bey diyor ki, ‘allem edip kullem edip buranın tramvayını yapmamız lazım’ Diyarbakır’ın daha çok hizmete ihtiyacı var. Bunların hepsini yapacağız. Türkiye bunları yapabilme gücünde. Yapacak çok işimiz var. Çok daha zengin bir ülke, millet olacağız. (DHA)

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