Süleyman Soylu: Herkesin imrendiği bir coğrafyada yaşıyoruz

Mardin'de konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, " Özgür, hür ve bağımsız bir şekilde yaşıyoruz. Ovasından dağına, ırmağından ağacına kadar herkesin imrendiği bir coğrafyada yaşıyoruz" dedi.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye’yi terörden arındırdıklarını belirterek “Beni terörle mücadelede en çok motive eden şey; gençlerimiz ve çocuklarımızdır. Onların hedefleriyle buluşmasını istiyoruz” dedi. Soylu ayrıca Afganistan’a bir yardım treni gönderileceğini ve hafta içi yola çıkacağını açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Mardin’deki temasları kapsamında AK Parti Mardin Gençlik Kolları Başkanlığı’nca Nusaybin ilçesinde düzenlenen ‘Mahalle Bizim Gençlik Bizim Programı’na katıldı. ‘Suzan Suzi’ ve ‘Merdo’ adlı türkülere eşlik eden Süleyman Soylu, burada bir konuşma da yaptı.

– Kıymetli bir ecdadın torunlarıyız. Bunu hiç unutmayın. Bugün Allah’a hamdolsun; özgür, hür ve bağımsız bir şekilde yaşıyoruz. Ovasından dağına, ırmağından ağacına kadar herkesin imrendiği bir coğrafyada yaşıyoruz. Etrafımızdaki bütün coğrafyaların gözünü diktiği, ‘Acaba bunlar ne yapıyorlar’ diye sordukları bir toprak parçasında yaşıyoruz. 600 yıl egemenlik kurduğumuz dünyada; zulüm etmeyen, hükmederken adaletten ayrılmayan bir anlayışın içerisindeyiz.

YAŞLILARINI ÖLÜME TERK ETTİLER

– Dünyanın en zengin ülkeleri olarak nitelendirdiğimiz Avrupa ülkeleri, yaşlılarını ölüme terk etti. Çalışırken sosyal güvenlik sistemlerine para ödeyen ve şu anda yaşlanan insanlarına bakamadılar. Biz ne yaptık? Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu sistemle muhtarlarımızdan sivil toplum kuruluşlarına, polisimizden askerimize, jandarmamıza, validen kaymakama, belediye başkanından imama kadar yaşlımızın, büyüğümüzün neye ihtiyacı varsa evine ulaştırmaya çalıştık. Onu yalnız bırakmadık. Bu büyük bir emanettir. Bizden sonra bu ülkeyi sizler yöneteceksiniz. Biz faniyiz ama bahsettiklerimin hepsi bu topraklarda baki kalacak.

ÜLKEMİZDE 5 MİLYON 300 BİN YABANCI VAR

– Dünyada adalete, suya, eğitime, gıdaya, sağlığa erişim konularında Afrika’dan Orta Asya’ya kadar ve dünyanın başka kıtalarında çok ciddi engeller var. Dünyanın birçok yerinde savaşlardan ve iç çatışmalardan kaynaklanan zorunlu göç, diğer yandan ekonomik nedenlerden kaynaklanan bir göç başladı. Bu ülkede 5 milyon 300 bin yabancı var. Bunun 4 milyonu sığınmacı, 3,7 milyonu Suriyeli kardeşimiz. 300 bini çeşitli uyruklardan kendi bölgelerinde, bu tip bir çatışma olduğu için buraya gelmiş insanlar. 1 milyon 300 bini de ikametli çalışıyor.

– Batı’nın bu anlayışıyla göç meselesi çözülmez. 21’nci asır göçün bütün ülkeler üzerinde en etkin olarak sürdüğü bir asır olacak. Afganistan’a yardım göndereceğiz, ilk treni çıkarıyoruz. İlk önce 700 ton. İnşallah önümüzdeki hafta içi çıkacak. Sağlık, gıda, giyim, ecza var. Ülkelerine geri dönmeleri için orayı huzurlu yapmaya çalışıyoruz. Geri gönderme mekanizmalarımızı çalıştırıyoruz. Son 5 yılda 300 bin kişiyi, kendi ülkelerine uçaklarla geri gönderdik. Türkiye’de kaçak, düzensiz göçmenleri bulduk. Kendi ülkelerine onlarla anlaşarak geri gönderdik. Kaynağında da yardım ediyoruz.

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