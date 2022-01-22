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Süleyman Soylu: Men dakka dukka

Gazeteci Sedef Kabaş'ın tutuklama kararına tepki gösteren CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti lideri Meral Akşener'i hedef alan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kılıçdaroğlu da Akşener de edepsizliği meşrulaştırmayı seçtiler. Milletimiz, bu zilleti ayan beyan görüyor. Men dakka dukka" ifadelerini kullandı.

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Süleyman Soylu: Men dakka dukka

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan gazeteci Sedef Kabaş, savcılığa ifade verdikten sonra sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe, ‘Cumhurbaşkanı'na hakaret' suçlamasıyla tutuklandı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti lideri Meral Akşener, tutuklama kararına tepki gösterdi. İki liderin açıklamaları sonrası İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Soylu şu ifadeleri kullandı;

“Bu cümle gerekliydi: ‘Yaptığı büyük hata, Sayın Cumhurbaşkanı’ndan derhal özür dilemeli…’ Devlet ve siyaset adabı bunu gerektirirdi. Ancak Kılıçdaroğlu da Akşener de edepsizliği meşrulaştırmayı seçtiler. Milletimiz, bu zilleti ayan beyan görüyor. Men dakka dukka.”

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