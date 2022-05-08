Sultan’ın şüpheli ölümüne 2 tutuklama
Ankara'nın Çankaya ilçesinde, evde başından tabancayla vurulan Sultan Irmak'ın (28) ölümüyle ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Çukurambar Mahallesi Budapeşte Caddesindeki sitede 8 aydır Berk Efe T. ile yaşayan Sultan Irmak, 3 Mayıs akşamı evde ölü bulundu.
Bir yıl önce eşinden boşandığı öğrenilen 2 çocuk annesi Irmak’ın, tabancayla başından vurulduğu belirlendi. Olay gecesi evde bulunan Kadir Ç. Ankara’da, Berk Efe Tekcan ile Yakup Karaca ise dün Kırşehir’in Kaman ilçesinde saklandıkları evde yakalandı.
2 KİŞİ TUTUKLANDI
Sorgulanmak üzere Ankara’ya getirilen şüpheliler, suçlamaları reddederek Irmak’ın intihar ettiğini öne sürdü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden Berk Efe Tekcan ile Yakup Karaca çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, Kadir Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. DHA