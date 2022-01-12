Süpermarkette ‘maske’ tartışması

Maskesiz süpermarkete giren bir grup, kasiyerin maske uyarısı üzerine tartışma çıkardı. Maske takmayı kabul etmeyen kişiler, "Şikayetçiyiz" dedi.

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Maskesiz süpermarkete giren bir grup, kasiyerin maske uyarısı üzerine tartışma çıkardı. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde birden fazla kişinin kasiyere maske itirazında bulunduğu görüldü.

Kasiyerin ‘polisi arayacağım' demesi üzerine maske takmayan kişiler “Ara polisi. Bu bayandan şikayetçiyiz. Yasada var mı maske göster bakalım. Ben maske takmadığım için alışveriş yaptırmıyorsun” dedi. O görüntüler sosyal medyada sıkça paylaşıldı.

“MASKESİZ OLAN ZULME UĞRUYOR”

Söz konusu olayın pandemi uygulamalarını boykot eden kişiler tarafından çıkarıldığı anlaşıldı. Görüntüde yer alan ve aşı karşıtı eylemlerde bulunduğu anlaşılan Ali Osman Önder, “Maskesiz birini görünce niçin polis maskelilerin hizmetçisi gibi görülüyor. Maskesiz olan zulme uğruyor, maskesiz olan marketten ekmek alamayıp kovuluyor. Bir çok kişiden yasal olarak şikayetçi olduk” dedi.

Aşı karşıtı mesajlarda da bulunan Önder, “İnsanlara “Köpek gibi aşı olacaksınız” diyen prof zevatına Türkiye’de dava açan ilk 5 kişiden biri de benim. Ama açılan davalara da takipsizlik verildi. Niye ezilmeyi kabul ediyorsunuz ki? Niçin markete maskeli girmeye alışmak zorunda kalıyorsunuz? Hepimiz emekçiyiz, insanız” ifadelerini kullandı.

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