‘Suriyeliler, yönetim kadrolarında seçime girmeye başladı’

Bir televizyon kanalına konuk olan Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı CHP'li Lütfü Savaş, sığınmacı sorunu ve Hatay’daki Suriyeliler hakkında açıklamalarda bulundu. Hatay’daki Suriyeli nüfusun arttığını hatırlatan Savaş, Suriyelilerin farklı kurumların yönetimlerinde seçime katılmaya başladıklarını söyledi.

Can ÇAPAR

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Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş, Türkiye – Suriye normalleşmesinin gündemdeki yerini koruduğu bugünlerde dikkat çeken bir çıkış yaptı. Daha önce de ildeki Suriyeli nüfus artışına sürekli dikkat çeken Savaş, artan nüfusla birlikte ilde yaşayan Suriyelilerin, farklı seçimlere yönetici listelerinde girmeye başladıklarını ifade etti.

“SURİYELİLER SEÇİMLERE GİRMEYE BAŞLADI”

Hatay'da doğan her 4 çocuktan 3'ünün Suriyeli olduğu açıklamalarının hatırlatılması üzerine Savaş, bu açıklamadan sonra doğum salonlarında isimlerin yazılmadığını, perdelenerek kaydedildiğini söyledi.

Savaş, “Suriyelilerde hem çok eşlilik var hem de bir kadın ortalama 5,3 doğum yapıyor. Resmi sayılara baktığımız zaman bizim insanımız da ortalama 2,01 civarında doğum yapıyor. Yani her iki buçuk Türk kadını 1 tane Suriyeli kadına eş değer doğum yapıyor. Resmi verilere göre 30 binin üstünde doğum var. 10 binin üstünde Suriyeli vatandaşın doğum yaptığı görünüyor. Yani resmi rakamlara göre bile her 3 çocuktan bir tanesi Suriyeli” dedi.

“TİCARET ODASI SEÇİMİNDE ADAY LİSTESİNDE EN AZ 2 SURİYELİ VAR”

İçişleri Bakanlığının seçimlerde oy kullanacak Suriyeli sayısının 120 bin olduğunu açıklaması üzerine Başkan Savaş, “Ben 3 dönemdir bu şehrin belediye başkanıyım. Haftanın 2-3 günü mahalleleri, köyleri geziyorum. Bizim gördüğümüz manzara ile resmi açıklamalar farklı. Hatay'da Mart 2021 verilerine göre 18 bin 100 kişi oy kullanacak. Ticaret odası seçimlerinde bir adayın listesine en az 2 Suriyeli koyacağını ben biliyorum. Yani seçimlere yavaş yavaş giriyorlar” diye konuştu.

“HATAY'IN SURİYE SINIRI DÜNYANIN TERÖRİST ÇÖPLÜĞÜ”

Eğitim alanına da değinen Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Savaş, karma eğitim sistemiyle çocukların daha ağır ilerlediğini ve eğitim kalitesinin düştüğünü söyledi. Çocuklarının çoğunun okula düzenli gitmediğini dile getiren Savaş, “Birleşmiş Milletler'in 2019 verilerine göre Hatay'ın Suriye sınırı dünyanın terörist çöplüğü. Bu çocuklar okula gidip eğitim almazsa sokağa düşer, bugün peçete satar, yarın uyuşturucu satar, sonra da bu terörist gruplarına katılırlar. Bu neslin psikolojisini iyileştirmek zorundayız. Herkesin elini taşın altına koyması lazım” diyerek çözüm çağrısı yaptı.

“ULUSLARARASI DÜZEYDE BİR AN ÖNCE ÇÖZÜLMESİ LAZIM”

Suriyeli mültecilerin kendi ülkelerine güvenle gidebilmesi için nasıl bir yol izlenmesi gerektiği sorusu üzerine Savaş, “İktidar ve muhalefetin ortak bir plan yapması lazım. Aslında bunu çözmek çok kolay. Dünyanın her yerinden yardım geliyor. Bu yardımlar oradaki insanların yaşamlarını iyileştirmeleri için kullanılabilir. Güvenlik sorununu sadece Türkiye ve Suriye'nin çözebileceğini düşünmüyorum. Şu anda ABD de Rusya da İran da bizim komşumuz. Bu konunun uluslararası düzeyde bir an önce çözülmesi lazım” dedi.

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