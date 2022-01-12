Taciz mesajlarına üniversitede soruşturma başlatıldı

Kırıkkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bölümler Fakültesi’nde eğitim gören kadın öğrenciler, Öğretim Görevlisi Prof. Dr. H. Ö.’nin kendilerini taciz ettiğini öne sürerek, taciz mesajlarını sosyal medyada paylaştı. Paylaşımların ardından Kırıkkale Üniversitesi iddialarla ilgili soruşturma başlatırken, H.Ö ise 17 Ocak tarihinden itibaren emekliye ayrılacağını söyledi.

Müslüm EVCİ

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Kırıkkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bölümler Fakültesi’nde eğitim gören kadın öğrenciler, Öğretim Görevlisi Prof. Dr. H. Ö.'nin kendilerini taciz ettiğini iddia etti.

Öğretim görevlisi H.Ö tarafından kendilerine gönderildiğini iddia ettikleri mesajların ekran görüntüsünü sosyal medyadan paylaşan kadın öğrenciler, seslerini yetkililere duyurmaya çalıştı.

Sosyal medyada paylaşılan H.Ö ve öğrenciler arasında geçtiği iddia edilen konuşmalarda H.Ö'nün bir kız öğrencisine “Dün beni gerçekten çok etkiledin, çok mutlu oldum, bugün 47 defa adını söylüyorum, bir zahmet bir kelime yanıt vermiyorsun. Seni yatakta uzanırken düşünüyorum şimdi, elinde telefon, bir kelime yanıt verebilirsin gibi görüyorum. Gerçekten üzüldüm” dediği görülüyor.

H.Ö'nün kız öğrenciye gönderdiği iddia edilen bir başka mesajda ise, “Bir yansıttığın sen bir de gerçek sen varsın. Gerçeğin harika”, “Dua et uzaktasın, yoksa yatakta ve takatin de yokken cezalandırırdım seni”, “Ağlama ceza her zaman kötü olmayabilir” gibi mesajlar attığı görülüyor.

“TWITTER’DAN KENDİSİNİ TAKİP ETMEYENLERE MOBİNG UYGULUYOR” İDDİASI

Öte yandan H.Ö’nün bulunduğu WhatsApp gruplarındaki öğrencilere ise mobbing uyguladığı iddia edildi.

Paylaşılan mesajlarda H.Ö.'nün gruptaki öğrencilerden sosyal medya paylaşımlarını yeniden paylaşmasını (RT’lemesini) istediği, “RT lütfen. Küçük bir rica için 15 saniyesini ayırmayanlar gruptan ayrılsınlar” şeklinde mesajlar attığı, öğrencilerine “Herkes Twitter’dan beni takip ediyor değil mi? Çarşamba günü derse kadar, Twitter hesabı olmayanlar da hesap açsın, takibe başlasın. Hiçbir bahaneyi kabul etmiyorum”, Edenleri de etmeyenleri de biliyorum. Bugün hala Twitter kullanmayan üniversite öğrencisi olmayı hak etmiyor” gibi ifadeler kullandığı görülüyor.

“EMEKLİYE AYRILIYORUM”

Mesajların sosyal medyada tepki çekmesinin ardından H.Ö. emekliye ayrılacağını duyurdu. Sınıf gruplarına mesaj atan H.Ö. mesajında “Arkadaşlar ben 17 Ocak itibariyle emekliye ayrılıyorum. Okuldan ayrılıyorum. Sınavlarınızı bölüm başkanlığı organize edecek. Sınavlarınızda başarılar dilerim” ifadelerine yer verdi.

İDDİALARLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Öte yandan CHP Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal da taciz iddialarının ardından yazılı bir açıklama yaptı.

Üniversite yönetiminin konuyla ilgili soruşturma başlattığını ifade eden Önal, “Kırıkkale Üniversitesi yönetimi ile yaptığımız görüşme neticesinde, iki hafta önce konunun kendilerine yansıdığı, akabinde üniversite rektörlüğünce gerekli soruşturma işlemlerine başlandığı ve tamamlanma aşamasına geldiği, ayrıca konunun hassasiyetle takip edildiği bilgisi verilmiştir. Bununla birlikte, üniversitemizde görev yapan ve unvanı eğitimci olan bir kişinin öğrencilerimize bu denli ahlaktan uzak bir davranışta bulunduğu iddiası hukuk önünde de araştırılmalıdır. Memleketinden çıkıp Kırıkkale'mizde eğitim görmeye gelen yavrularımızı rahatsız eden bu çirkin olay ile ilgili soruşturulma başlatıldığı kamuoyuna yansımış olsa da olay açıklığa kavuşuncaya kadar sürecin takipçisi olacağımızı kamuoyuna bildiririz” ifadelerine yer verdi.

İlginizi Çekebilir Kız öğrenciler iğrenç olayı saniye saniye kaydetti