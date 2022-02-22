Tacizle suçlanan orkestra şefi beraat etti

Evinin temizliğiyle ilgilenen eski çalışanına cinsel saldırıda bulunduğu ve taciz ettiği iddiasıyla yargılanan orkestra şefi Emin Güven Yaşlıçam hakkında beraat kararı verildi.

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İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Emin Güven Yaşlıçam ve şikayetçi Özlem Savut katıldı.

Duruşmada esas hakkındaki görüşünü açıklayan savcı, şikayetçi Özlem Savut’un sanığın evinde temizlik ve genel ihtiyaçları için çalıştığını kaydetti. 6 Ocak 2021 günü sanığın şikayetçiye sarılarak ve odasındaki çarşafları değiştirmesini istediği şikayetçiye arkasından sarılıp öpmeye çalışarak, taciz ettiğinin iddia edildiği anlatıldı. Tanık olarak dinlenen şoför Serkan Güner’in de sanığın sürekli şikayetçinin etrafında dolaştığını ve pencereden tacizi gördüğünü söylediği de mütalaada yer aldı.

SAVCI BERAAT İSTEDİ

Mütalaada sanığın savunmasına yer verilerek Özlem Savut ile tanık olan şoför Serkan Güner arasında gönül ilişkisi olduğu, kendilerini yakalamaları üzerine işten çıkarmak yönünde uyarıda bulunduğunu, bu nedenle tarafların kendisini şikayet ettiğini ve şikayetçinin kendisinden para istediğini söylediği belirtildi.

Mütalaada, şikayetçi Özlem ile Serkan arasında 1 Aralık-21 Ocak 2021 tarihleri arasında bin 361 sesli ve yazılı iletişimin bulunduğu, görüşmelerin çoğunun gece yarısından sonra yapıldığının tespit edildiği kaydedildi. Ayrıca şikayetçi Özlem’in sanık tarafından başka çalışanların da taciz edildiği iddiası üzerine soruşturma aşamasında dinlenen eski çalışanların bu iddiayı reddettikleri kaydedildi.

Tacizi gördüğünü iddia eden şoförün pencerenin yüksek olması nedeniyle iç kısmı görmesinin mümkün olmadığını belirten savcı, tanık ifadeleri ve sanığın savunmalarının ek delillere desteklenmiş olması gerekçesiyle sanığın suçu işlediğine yönelik her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil bulunamadığından beraatini talep etti.

ŞİKAYETÇİ AVUKATI CEZALANDIRILMASINI TALEP ETTİ

Şikayetçi Özlem Savut’un avukatı ise müvekkilinin taciz olayından sonra 1-2 gün daha çalışmasının, çocuğunun ameliyatından sonra zor durumda bulunması nedeniyle olduğunu, evde her yerde kamera olmasına rağmen kayıtların dosyaya sunulmadığını, diğer çalışanlara hediye verilmez, sigara alınmaz ve arabayla gezdirilmezken müvekkile bunların yapılmasının farklı davranıldığını gösterdiğini, müvekkilinin mağdur olduğunu ve sanığın cezalandırılmasını talep etti.

“SUÇSUZUM”

Sanık Emin Güven Yaşlıçam ise “Suçsuzum, beraatimi talep ederim” dedi. Yaşlıçam’ın avukatı Dilek Helvacı da olayın şikayetçi ve şoför Serkan Güner’in müvekkiline yönelik şantaj ve komplosundan ibaret olduğunu savundu.

BERAATİNE KARAR VERİLDİ

Mahkeme heyeti, sanığın “basit cinsel saldırı” ve “cinsel taciz” suçlarını işlediğinin sabit olmaması nedeniyle beraatine karar verdi. Öte yandan Emin Güven Yaşlıçam’ın, şikayetçi Özlem Savut ve şoförü Serkan Güner’e açtığı şantaj davası ise halen devam ediyor. (DHA)