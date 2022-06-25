Tahıl ambarı Konya’da ucuz ekmek kuyruğu

Tahıl ambarı olarak bilinen Konya’da geçtiğimiz günlerde ekmeğe yüzde 40 zam yapıldı ve 200 gram ekmeğin fiyatı 3,5 liraya yükseldi. Ekmek zammının ardından AKP’li belediyeye ait halk ekmek büfelerinde 3 liraya satılan ekmekten almak isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.

Müslüm EVCİ

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Derinleşen ekonomik krizin etkileri her geçen gün artıyor. Hayat pahalılığı karşısında direnmeye çalışan vatandaş, kuruş hesabı yapar hale geldi. Tahıl ambarı olarak bilinen Konya'da artan maliyetlerden dolayı 23 Haziran'da ekmeğe yüzde 40 zam yapılmış ve 200 gram ekmeğin fiyatı 3,5 liraya yükselmişti.

HALK EKMEK BÜFELERİ ÖNÜNDE UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Zammın ardından Konya'da vatandaşlar ucuz ekmek arayışına girdi. Konya'nın Karatay ilçesinde AKP'li belediyeye ait Halk Ekmek satış noktalarında ekmeğin 3 TL'den satılmaya başlamasıyla Halk Ekmek büfeleri önünde uzun kuyruklar oluştu.

“VATANDAŞ 50 KURUŞ UCUZA EKMEK ALMAK İÇİN SAAATLERCE BEKLİYOR”

Ucuz ekmek kuyruklarına tepki gösteren İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, “Tahıl ambarı Konya'mızda yaşanan bu ucuz ekmek kuyrukları iktidarın ülkemizi getirdiği noktayı gösteriyor. Zamlar ve hayat pahalılığı altında ezilen vatandaşlarımız artık kuruş hesabı yapıyor. Vatandaşlarımız 50 kuruş ucuza ekmek alabilmek için saatlerce sırada bekliyor. Tarıma şaşı bakan AKP hükümeti kendi çiftçimizi desteklemek yerine Venezuela'da buğday üreteceğini söylüyor. Yerli ve milli olduklarını söyleyen bu iktidar, kendi çiftçimize ihanet ediyor. Yanlış ekonomi ve tarım politikalarının ülkemizi getirdiği nokta ucuz gıda kuyruğu oldu” dedi.

İlginizi Çekebilir Tahıl ambarı Konya'da ‘Venezuela' tepkisi