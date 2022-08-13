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Tahıl taşıyan 2 gemi daha Ukrayna’dan hareket etti

Milli Savunma Bakanlığı, tahıl taşıyan 2 geminin daha Ukrayna'dan ayrıldığını bildirdi.

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Tahıl taşıyan 2 gemi daha Ukrayna’dan hareket etti

Bakanlıktan yapılan açıklamada, tahıl sevkiyatı kapsamında İskenderun’a 12 bin ton mısır taşıyan Barbados bayraklı “Fulmar S” adlı gemi ile Tekirdağ’a 3 bin ton ayçiçeği tohumu taşıyan Marşal Adaları bayraklı “Thoe” adlı geminin Çernomorsk’tan hareket ettiği belirtildi.

Açıklamada, ayrıca bugün bir geminin tahıl almak üzere Ukrayna’ya hareket edeceği bildirildi. (AA)

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