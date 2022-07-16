Tank-Palet’ten sonra sıra Gölcük’te mi?

Arifiye’deki Tank Palet Fabrikası’nın BMC- Katar ortaklığına devredilmesinin ardından, Milli Savunma Bakanlığı’na bağlı Gölcük Tersane Komutanlığı’nın işlerinin usulsüzce özel sektöre verildiği iddia edildi.

Kemal ATLAN

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

CHP Eskişehir milletvekili Utku Çakırözer, iddiaları TBMM gündemine taşıdı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a, “Gölcük Tersanesi aynı Tank Palet Fabrikası'nda olduğu gibi birilerine peşkeş mi çekilmek isteniyor?” diye sordu.

TERSANEDE NE OLUYOR?

Tank Palet Fabrikası'nın devredilmesiyle devletin milyonlarca Dolar zarara uğratıldığını anımsatan Çakırözer, şöyle konuştu: “Gölcük Tersanesi'nde usulsüz işler yapılıyor. Tersanenin kendi imkânları ile gerçekleştirebileceği birçok iş bazı özel şirketlere veriliyor. Hatta bu şirketlerin bazıları bu işleri doğrudan tersane içinde yapıyor. Mesela tersanede bir boya imalat fabrikası olmasına rağmen dışarıdan boya alımı yapıldığı ve eldeki boyaların da çürümeye terkedildiği iddia ediliyor. CHP olarak bu iddiaların takipçisi olacağız.”

Tersanede asker ve sivil 4 bin 200 personelin çalıştığını belirten Çakırözer, “Personelin özel şirketlerde çalıştırıldığı, çalışmadığı halde fazla mesai aldığı, siyasi görüşü nedeniyle baskıya maruz kaldığı gibi kabul edilemez iddialar var. Bunlarla ilgili CİMER'e 23 başvuru yapılmış” dedi.

489 GEMİ, 11 DENİZALTI İNŞA EDİLDİ

Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nın temelleri, I. Dünya Savaşı sırasında mayın yarası alan TGC Yavuz'un onarımı için Atatürk'ün talimatıyla atıldı. 1924 yılında yapımına başlandı, 1926 yılında önemli ölçüde tamamlandı. 1976 yılından bugüne 3 adet AY sınıfı, 4 adet PREVEZE sınıfı ve 4 adet GÜR sınıfı olmak üzere toplam 11 adet denizaltı inşa etti. Türkiyeʹyi dünyada denizaltı inşa edebilen 16 ülkeden birisi konumuna getirdi. Bugüne kadar toplam 489 adet gemi ve küçük deniz aracı inşa edildi. Komutanlık, 17 bin metrekaresi kapalı alan olmak üzere 312 bin metrekarelik arazi üzerinde faaliyet gösteriyor