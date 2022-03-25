Tarikat yurdundaki dayakçı görevi bakın neymiş

İstanbul'daki tarikat yurdunda 7 çocuğa sırayla şiddet uyguladığı görüntüleri ortaya çıkan A.E.'nin (27) yurtta büro işçisi olduğu öğrenildi. Darp suçundan gözaltına alınan A.E., işlemlerinin ardından, adliyeye sevk edilecek.

Habip ATAM

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İstanbul Esenler’de bir tarikata ait olduğu belirtilen erkek öğrenci yurdunda bir görevlinin çocuklara şiddet uyguladığına ilişkin görüntüler ortaya çıkmıştı. Dün, valilikten yapılan açıklamada, sosyal medyada tepkiye neden olan görüntülerdeki kişinin gözaltına alındığı ve hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldığı açıklanmıştı.

BÜRO İŞÇİSİ OLARAK KAYITLI

Edinilen bilgiye göre, çocuklara şiddet uygulayan A.E.’nin söz konusu yurtta öğretmen değil, büro işçisi olarak kayıtlı olduğu öğrenildi.

Öte yandan kurumla ilgili incelem yapan polis, Esenler Havaalanı Mahallesi’ndeki yurdun, bir derneğe bağlı özel ortaokul erkek öğrenci yurdu olarak faaliyet yürüttüğünü, kurum açma belgelerinin ise bulunduğunu belirledi.

ADLİYEYE SEVK EDİLECEK

Ayrıca kurumdan polise yapılan açıklamada olayı gerçekleştiren A.E.’nin 18 Mart 2022 tarihinde işten çıkarılarak ilişiğinin kesildiğinin bildirildiği öğrenildi. Darp suçundan dün yakalanarak gözaltına alınan A.E.’nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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