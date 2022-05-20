Tarım işçisi ailenin dramı: Hayvanların bile kimliği var, bizim yok

Adana’da 30 yıl önce ölen babasının yalnızca iki erkek çocuğuna kimlik çıkarttığı 45 yaşındaki kadının eşi üç çocuğuna da kimlik çıkartmadı. Kadının kızı Sevda, "İneklerin, kedi ve köpeklerin bile kimliği var ama bizim kimliğimiz yok" diye siyan etti.

Sozcu.com.tr

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Şanlıurfa'da tarım işçisi olan Bozan Akşam (85), 65 yıl önce kimliği olmayan Ayşe (80) ile dini nikahla evlendi. Çiftin bu evlilikten ikisi erkek toplam sekiz çocukları dünyaya geldi. Ancak baba Bozan Akşam, iddiaya göre iki erkek çocuğuna kimlik çıkarttı, kalan 6 kızına ise kimlik çıkartmadı.

Baba Bozan Akşam ve eşi Ayşe ise 30 yıl önce vefat etti. Kimliği olmayan beş kız kardeşten ise sadece Adile (50), evlenirken eşi Kadir Beyaz'ın (52) aracılığıyla kimlik çıkarttı.

Kimliği olmayan kız kardeşlerden Sabiha (45), 20 yıl önce Mehmet Ali Şahinoğlu (40) ile dini nikahla evlendi. Çiftin bu evlilikten Kenan (18), Sevda (16) ve Cengiz (12) isimli üç çocuğu dünyaya geldi. Ancak baba Mehmet Ali Şahinoğlu ise eşi Sabiha'nın kimliği olmadığı için üç çocuğuna da kimlik çıkartmadı. Bu nedenle çocuklar da okula gidemedi ve hiçbiri okuma yazma öğrenemedi.

Tarım işçisi aile bir süre önce Adana'nın Yumurtalık ilçesine bağlı Kuzupınarı Mahallesi'ne geldi. Burada Mehmet Ali Şahinoğlu bir suçtan dolayı cezaevine girdi ve 10 yıl ceza aldı. Eşi Sabiha ise kendisi ve çocukları adına kimlik çıkartmak için başvuru yaptı. Ancak başvuru yaptığı nüfus müdürlükleri prosedür gereği önce DNA testlerinin yapılması gerektiğini ardından kimliğin çıkartılabileceğini bildirdi.

İKİ YILDIR BEKLİYOR

Anne ve babasının mezarının açılması için iki yıldır beklediğini söyleyen Sabiha, yıllardır kendisi ve çocukları için hayalini kurduğu kimliklere kavuşmak için bekliyor.

4 sene önce fenalaşıp hastaneye kaldırılan anne Sabiha'ya kalp ve tansiyon hastalığı tanısı konuldu ancak kimliği olmadığı içinde tedavi edilemedi. Hastaneye de gidemeyen genç kadın, komşularının verdiği ilaçları kullanıyor.

“ANNEM KÜTÜKTE YOK”

Anne Sabiha, tek isteğinin kimlik olduğunu belirterek, “Benim annem kütükte yok. O nedenle bize kimlik çıkmıyor. Ben iki defa kan verdim. DNA testi için ölen annemin mezarının açılması gerektiğini söylediler. Onun için de para verdim ama yıllar geçti yine de çıkmadı kimlik. Benim babam iki erkek çocuğunun kimliğini çıkartmış biz altı kız kardeşin kimliğini çıkartmamış. Benim kimliğim yok, çocuklarımın da kimliği yok. Eşim de onlara kimlik çıkartmadı. Şeker ve tansiyon hastasıyım ancak hastaneye gidemiyorum. Komşudan ilaç getiriyorum onu içiyorum. Biz kimlik istiyoruz” diye konuştu.

“DOKTORA GİDEMİYORUM”

18 yaşındaki Kenan ise kimliği olmadığı için askere gidemediğini belirterek, “Yaşım 18, askere gidemiyorum. Doktora ve okula da gidemiyorum. Babam kimlik çıkartmadı. Okula ve askere gideceğim. Kimlik istiyorum” dedi.

“ÖĞRETMEN OLMAK İSTEMİYORUM”

16 yaşındaki Sevda da yetkililere seslenerek kimlik istedi. Genç kız, hayvanların bile kimliğinin olduğunu söyleyerek, babasının kimliğini çıkartmadığını söyledi. Genç kız, “İneklerin, kedi ve köpeklerin bile kimliği var ama bizim kimliğimiz yok. Lütfen yardım edin ve kimliğimizi çıkartın. Okula ve hastaneye gidemiyorum. Okumak, öğretmen olmak istiyorum. Ben okumadım, çocuklar okusun” ifadelerini kullandı.

Ailenin en küçük çocuğu Cengiz ise kimliği olmadığı için okula gidemediğini ve okula gidip büyüyünce öğretmen olmak istediğini söyledi.

ÇOCUKLAR OKULA GİDEMİYOR

Kimliksiz Sabiha’nın kız kardeşinin kocası Kadir Beyaz ise kayınbabasının sadece iki erkek kardeşe kimlik çıkarttığını anlattı.

Beyaz, “Zamanında iki erkek kardeş için babası kimlik çıkartmış. Ancak altı kız kardeşe kimlik çıkartmamış. Ben kendi eşimle evlenirken onu kendi amcamın kızı gösterdim, öyle kimlik çıkarttırdım. Baldızımın ise durumu halen böyle sürüyor. Eşi de cezaevinde olduğu için kimse ilgilenemiyor. Kan verdi, kanlar uyuşuyor ama yine de kimlik çıkmadı. Çocuklar okula gidemiyor, okuma yazmaları yok. Gerekenin yapılmasını istiyoruz” şeklinde konuştu. (İHA)

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