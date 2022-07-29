Tarımsal destek ödemeleri hesaplara aktarılıyor

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 833 milyon 644 bin 98 TLlik tarımsal destek ödemelerinin bugün hesaplara aktarılacağını bildirdi.

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Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “833 milyon 644 bin 98 TLlik tarımsal destek ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun” dedi. (DHA)

TARIMSAL DESTEK ÖDEMESİ NASIL SORGULANIR?

Tarımsal destekleme ödemeleri 29 Temmuz Cuma günü ödenmeye başlanacak. Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı olan vatandaşlar e-Devlet üzerinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle 2022 Çiftçi Destek Ödemesi sorgulaması yapabilir. Tarımsal destek ödemeleri e devlet şifresi ve T.C kimlik numarası bilgileri ile sorgulanabiliyor.