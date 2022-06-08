Tarsus’ta iki belediye personeline saldırı iddiası

Mersin'in Tarsus ilçe Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, Belediye meclisinde yaptığı konuşmada Başkan Yardımcısı Gökhan Mete Şahin ile Destek Hizmetler Müdürü Şakir Yılmaz'ın, caddede yürürken saldırıya uğradığını öne sürdü. Bozdoğan, “Kim böyle alçakça bir saldırı yapıyorsa elbette bunların bir bedeli olacaktır” dedi.

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Tarsus Belediyesi Haziran ayı Olağan Meclis Toplantısı, başkan Haluk Bozdoğan başkanlığında yapıldı. Meclise sunulan dilekçelerin görüşüldüğü toplantıda çeşitli maddeler kabul edilirken, komisyon raporları da karara bağlandı.

Dilek ve temenniler bölümünde konuşan Başkan Bozdoğan, 2 belediye personeline yönelik saldırı yapıldığını duyurdu.

Başkan Yardımcısı Gökhan Mete Şahin ile Destek Hizmetler Müdürü Şakir Yılmaz’ın darp edildiğini belirten Bozdoğan, çalışma arkadaşlarının katkı sağlamak ve kurumu geliştirmek için ahlak ve dürüstlükten ödün vermeyerek gecesini gündüzüne kattıklarını ifade etti.

“ALÇAKÇA BİR SALDIRI”

Her şeye rağmen Tarsus için çalışmaya devam edeceklerini belirten Bozdoğan, şunları söyledi:

“Kim böyle alçakça bir saldırı yapıyorsa elbette bunların bir bedeli olacaktır. Ama biz istiyoruz ki hep adalet karşısında bu bedel ödensin. Hep adaletle işimizi yapalım. Çünkü bu ülke güçlü bir ülke. Böyle mafya kırıntılarına, ödün verecek, prim tanıyacak bir kent değil burası. Çok bilinçli bir kent. İtalyan yazar Pavese'nin bir sözüydü, ‘Söz değil eylem’ der.

Biz acımızı içimizde yaşıyoruz. Ama üzerine bu eklenen acılar çalışma şevkimizi ortadan kaldırmaz. Tam tersi, daha fazla çalışacağız. Bu şehir için bütün baskılara, engellemelere rağmen çalışarak cevap vereceğiz. İşin özü bu.

Siz de sevginizi gösterin. Ne olursa olsun, emek veren insanlara karşı sevginizi gösterin. İftira ve dedikodu eksenli, kirli siyaset yerine çalışarak ve üreterek bütün müdürlerimin bana yardımcı olacağına inanıyorum. Bugünkü alınan tüm kararların da Tarsus’a ve hepimize hayırlı olmasını temenni ediyorum.” diye konuştu.

SALDIRGANLAR ARANIYOR

Tarsus'ta iki belediye personeline yönelik saldırı ile ilgili polisin çalışmasının devam ettiği, her iki saldırının gerçekleştiği caddedeki güvenlik kamera görüntülerinin incelenerek faillerin tespit edilmesine çalışıldığı belirtildi.