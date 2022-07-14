Tartıştığı eşini döverek öldürdü

Isparta'nın Uluborlu ilçesinde ikamet eden Mustafa Şeref Salman, tartıştığı eşi Döndü Salman'ı döverek öldürdükten sonra intihar etti.

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Güreşyeri Mahallesi’nde yaşayan Mustafa Şeref Salman, dün saat 19.00 sıralarında tartıştığı eşini döverek öldürdükten sonra evin bodrum katına inerek kendini astı. Olay sonrası eve gelen Mustafa Şeref Salman’ın annesi Fadime Salman, gelinini yerde hareketsiz görünce 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi.

Adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Döndü Salman’ın vücudunda darp izleri tespit etti. Evde arama yapan polis ekipleri, Mustafa Şeref Salman’ı da bodrum katta asılı buldu. İncelemenin ardından çiftin cenazeleri, Uluborlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Bu arada Mustafa Şeref Salman’ın, Döndü Salmandan önce iki evlilik daha yaptığı, çiftin Ankara’da yaşadığı ve yaz mevsiminde Uluborlu ilçesine geldikleri belirtildi. (DHA)

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