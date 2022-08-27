Tartıştığı komiseri öldüren kadın yakalandı
İstanbul Sancaktepe'de otomobilin içinde tartıştığı komiseri silahla vurarak öldüren ardından olay yerinden kaçan kadın, polis ekiplerince yakalandı.
Olay, Sancaktepe’de gece saat 03.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, Beykoz’da görev yapan komiser Sinan Aytığ (32) bir otomobilde Aynur A. (35) isimli kadın ile beraber bulunduğu sırada aralarında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı.
KOMİSERİ BAŞINDAN VURDU
Aynur A. ruhsatsız olduğu öğrenilen bir tabanca ile Aytığ’ı başından vurarak öldürdü. Olay yerinden kaçan Aynur A. polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
TAYİNİ ÇIKTIĞI VAN’A GİDECEKTİ
Sinan Aytığ’ın Beykoz’da görev yaptığı ve tayininin çıktığı Van’a 1 hafta sonra gitmek üzere hazırlık yaptığı öğrenildi. Aytığ’ın cenazesi memleketi Bitlis’e gönderildi. İHA