‘Tavuklarıma saldırdı’ diyerek sokak köpeğini sopayla dövmüştü istenen ceza belli oldu

İstanbul Ataşehir’de, tavuklarına saldırdığını iddia ettiği sokak köpeğini sopayla öldüresiye dövdüğü gerekçesiyle 3 yıla kadar hapsi istenen Hasan K.’nın yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Savcı, sanığın 3 yıla kadar hapis ile cezalandırılmasını istedi.

Sevgim Begüm YAVUZ

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İstanbul Ataşehir'de, tavuklarına saldırdığı gerekçesiyle sokak köpeğini sopayla öldüresiye döven ve hakkında ‘Evcil hayvanlara zalimce kötü muamelede bulunma’ suçundan dava açılan Hasan K.’nın yargılanmasına devam edildi.

Anadolu 18. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Hasan K. ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada söz alan müşteki Belma Uzun'un avukatı, “Masum bir canın ölümüyle sonuçlandı bu olay, tedavi masraflarını da karşılanmadılar biz ve hayvanseverler karşıladık. Hak ettiği cezayı alsın” dedi.

MÜTALAA AÇIKLANDI

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanığın Hayvanları Koruma Kanunu'na göre 3 yıla kadar hapis ile cezalandırılmasını istedi.

Mütalaaya ilişkin söz verilen ve duruşmada gözyaşlarını tutamayan müşteki avukatı ise, “Teşekkür ederiz, bir diyeceğimiz yoktur” ifadelerini kullandı. Sanık avukatı da mütalaaya karşı beyanda bulunmak üzere süre istedi.

Mahkeme, mütalaaya karşı beyanda bulunmak için süre vererek, duruşmayı erteledi.

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