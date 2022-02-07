TBMM Başkanı Şentop: Erdoğan’ın adaylığında hiçbir hukuki sorun yok

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın adaylığına ilişkin, “Konuyla ilgili hiçbir hukuki sorun olmadığını, yapılan tartışmaların bilgi eksikliğinden kaynaklandığını söyleyebilirim” dedi.

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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, TBMM’nin kuruluşunun 102. yılı etkinlikleri hakkında bilgi verdikten sonra gazetecilerin sorularını cevapladı.

ERDOĞAN’IN ADAYLIĞI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığına ilişkin soruya Şentop, “Bu konuda hukuki hiçbir tartışma yoktur. İkinci kez adaylık söz konusu. Bu konuyla ilgili Anayasa Komisyonu, Genel Kurul'da yapılan çalışmalarda tartışılmamış bir konu.

Hukuki boyutuyla ilgili olarak bir akademik çalışmayı ben yayınlayacağım. Ama konuyla ilgili hiçbir hukuki sorun olmadığını, yapılan tartışmaların bilgi eksikliğinden kaynaklandığını söyleyebilirim” dedi.

Şentop, pandemi dönemine ilişkin soruya, “Pandemi ile ilgili nispeten sınırlamalarla ilgili farklılık söz konusu. Biz de hem bugün hem de o tarihe dönük olarak başta Sağlık Bakanlığımız olmak üzere dünyadaki gelişmeleri takip ediyoruz. Katılımı sınırlı tutarak, 2022 yılında yapabileceğimizi düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

HÜDA KAYA’NIN MESAJI

Şentop, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın corona olmasına ilişkin ‘geçmiş olsun' dileklerinin iletildiğini ve HDP İstanbul milletvekili Hüda Kaya'nın ‘geçmiş olmasın' ifadesine ilişkin soruya, “Siyasetçilerin büyük çoğunluğu, siyasi partilerin genel başkanları insani durum olarak yapılması gerekeni yaptılar. Sayın Cumhurbaşkanımız da onlara nezaket örneği olarak geri dönüş yaptılar. Böyle bir ortam varken, kendini bilmezlerin konuyla ilgili değerlendirmeler insanlıkla bağdaşmamaktadır” şeklinde konuştu. (İHA)

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