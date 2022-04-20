Şentop: Kayıt dışı siyasetle mücadele ediyoruz

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Başından beri siyasetin doğallığı, tabiliği içerisinde enstrümanların araçların da o siyasi anlayışlarımıza, ahlakımıza uygun kullanılması hassasiyetini gösteriyoruz. Herkesten de bu hassasiyeti bekliyoruz. Uzun zamandır kayıt dışı siyasetle mücadele ediyoruz. Bunu doğru bulmuyoruz" dedi.

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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM’nin kuruluşunun 102’nci yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen ve 1 hafta sürecek ‘Meclis Bahçesi, Çocuk Bahçesi’ etkinliğinin açılışında konuştu.

Şentop, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında meclis bahçesini çocuk bahçesine çevirdiklerini, 30 stant kurulduğunu söyledi. Şentop, bu etkinliğin çocuklar için aynı zamanda bilim şenliği olduğunu belirterek, “30 stant olacak. Eğlenerek bazı bilgileri öğrenme imkanımız olacak. Hafta boyunca binin üzerinde öğrencinin burada bulunacağını düşünüyorum” dedi.

‘BUNU DOĞRU BULMUYORUZ’

Şentop, konuşmasının ardından meclis bahçesinde kurulan stantları gezdi, çocuklarla sohbet etti. Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Şentop, daha önce bir gazeteci ile gerçekleştirdiği söyleşi üzerinden sosyal medyada kendisi ile ilgili başlatılan tartışmaların hatırlatılması üzerine, “Siyaseti sadece siyaset için değil, siyasi düşünce ve dünya görüşü çerçevesinde çalışmalarımızın devamı mahiyetinde uzantısı olarak görüyoruz. Bir takım ilkeler, prensipler, ahlak çerçevesinde siyasetin yapılmasını gerekli görüyoruz. Başından beri siyasetin doğallığı, tabiliği içerisinde enstrümanların araçların da o siyasi anlayışlarımıza, ahlakımıza uygun kullanılması hassasiyetini gösteriyoruz. Herkesten de bu hassasiyeti bekliyoruz. Uzun zamandır kayıt dışı siyasetle mücadele ediyoruz. Bunu doğru bulmuyoruz. Siyasetin içinde olmayıp, dışarıdan yön vermeye çalışanları, daha önce devletin çeşitli kademelerinde, sivil-askeri bürokrasi başka yerlerde de olabilir, bunu doğru bulmuyoruz, hep bununla mücadele ettik. Ankara küçük yer; kimin kimin adamı olduğu, kimin sahibi olduğunu biliyor” dedi.

‘BU KONUYU KAPATMAYACAĞIM’

Şentop, dün akşam sosyal medyada bir saldırı ile karşı karşıya kaldığını belirterek, “Ben düz siyaset yaparım. Siyasette hileler bana çok uzaktır. Daha önce bu gibi tutumlara cevap verme durumum olmadı. Ama bu konuyu kapatmayacağım. Herkes siyaset yapacak olursa, bunu usulüyle düzgün bir şekilde, bizim siyasi geleneğimizin ahlakına uygun yapmalı. Burada aynı siyasi görüştenmiş gibi davranarak, bazı yerlere cevap yetiştirerek, kendilerine güç elde ettiğini düşünenler daha sonra bunu şahsi çıkarları için kullanmaya yöneliyorlar, kimsenin buna müsaade etmemesi lazım” ifadelerini kullandı. (DHA)

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