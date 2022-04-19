TBMM’de ‘derin devlet’ tartışması

TBMM Genel Kurulu'nda, Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri başladı. Görüşmelerde 'derin devlet' tartışması yaşandı.

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TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş başkanlığında toplandı. Grup başkanvekilleri gündeme ilişkin değerlendirme yaptı. Ardından CHP, İYİ Parti, HDP’nin grup önerileri görüşülerek reddedildi.

‘DERİN DEVLET’ TARTIŞMASI

Görüşmeler sırasında CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, “Adalet ve Kalkınma, derin devlete teslim oldu ve giderek de derin devletin kendi oldu. Kendi çok ağır travmalar yarattı” ifadelerini kullandı. Tanrıkulu’nun ifadesine AKP’liler tepki gösterdi.

AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan, “AK Parti halkın iktidarıdır. Milletin iktidarıdır. O zaman halk derin devlet, halkın kendisi” dedi.

AKP Bursa Milletvekili Muhammet Müfit Aydın da “Siz de şu anda ABD ve Avrupa’nın derinliğini savunduğunuzun farkında mısınız? Ne olursunuz, bunlara gerek yok, gerçekten bunlara gerek yok” diye karşılık verdi.

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