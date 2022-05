TBMM’de Kırım Sürgünü mesajı: Soydaşlarımızın haklı mücadelelerinin yanındayız!

Meclis Dışişleri Komisyonu’nun CHP’li üyesi Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, 18 Mayıs 1944 Kırım Sürgünü’nün 78 yıldönümünde TBMM’de söz alarak Kırım Tatarları ile dayanışma içinde olduklarını söyledi. Çakırözer, “78 yıl önce ana vatan Kırım’dan koparılarak sürgün edilen Kırım Tatarı soydaşlarımızla dayanışma içindeyiz. İnsan onuruna yakışmayan bu sürgünde yaşamını yitiren Kırımlı soydaşlarımızı saygı ve rahmetle anıyorum” dedi.

Kemal ATLAN

Kırım Tatar halkının vatan Kırım'dan sürgün edilmesinin 78. yıldönümü. 18 Mayıs 1944 Kırım Tatar Sürgünü'nün yıldönümünde sürgünde yaşamını yitirenler TBMM'de de anıldı. TBMM Dışişleri Komisyonu üyesi CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Alt Komisyonu toplantısında açıklamalarda bulunarak, Kırım Sürgünü'nde yaşamını yitirenleri andı, Kırım Tatarları ile dayanışma içinde olduklarını belirtti.

“SOYDAŞLARIMIZLA DAYANIŞMA İÇİNDEYİZ”

Çakırözer, konuşmasında şunları söyledi:

“Bugün Kırım Tatarlarının ana vatanlarından koparılarak, sürgün edilmesinin 78. yıl dönümü. İnsan onuruna yakışmayan bu sürgünde yaşamını yitiren Kırımlı soydaşlarımızı saygı ve rahmetle anıyorum. Geride kalanların acılarını paylaşıyorum! Hangi siyasi görüşte olursak olalım, bir daha bu acıların yaşanmaması için her zaman birlik içinde olacağımıza olan inancımı ifade etmek istiyorum. Sürgünün ardından Kırım 2014 yılında Rusya tarafından hukuksuzca önce ilhak, sonra işgal edildi. 2014'teki işgalden bu yana onlarca Kırım Tatarı Rus cezaevlerinde hayatını kaybetti. Onlarcası kayıp, siyasi mahkum ya da tutuklu cezaevinde. Bugün Rusya işgali altındaki Ukrayna'da da aralarında yine Kırım Tatar Türkü, Gagavuz Türkü, Ahıska Türkü soydaşlarımızın bulunduğu milyonlarca soydaşımız büyük bir eziyetle, göçle karşı karşıya. Her zaman olduğu gibi Türkiye olarak onlara kucağımız açtık. Eskişehir'imizde de Anadolu'da da soydaşlarımızla her zaman ve her yerde dayanışma içinde olmaya devam edeceğiz.”

“KTMM İLE TBMM İŞ BİRLİĞİ RESMİYETE KAVUŞMALI”

Çakırözer, Türkiye Büyük Millet Meclisi ile Kırım Tatarları arasındaki iş birliğinin resmi adının konulması gerektiğini belirterek, “Kısa bir süre önce farklı partilerden de öneriler olmuştu. Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'na Nobel ödül verilmesi yönünde bizim de yürekten desteklediğimiz öneriler olmuştu. Benim de daha önce Genel Kurul'da dile getirdiğim gibi Kırım Tatarları ile TBMM arasındaki iş birliğinin bir resmi adının bulunması lazım. Hiçbir şey yapamıyorsak dahi Parlamentomuzda Türkiye Büyük Millet Meclisi ile Kırım Tatar Millî Meclisi arasında bir dostluk grubu kurulmalıdır. Buna her zamankinden daha fazla ihtiyaç olduğu kanaatindeyim. Sürgünün 78. yıldönümünde yaşamını yitiren soydaşlarımızı bir kez daha saygı ve rahmetle anıyorum” şeklinde konuştu.