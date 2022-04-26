TBMM’de Osman Kavala tartışması

TBMM Genel Kurulu'nda, Gezi davasında duruşmasında Osman Kavala'ya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesiyle ilgili tartışma yaşandı.

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TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı.

Gündem dışı söz alan CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Osman Kavala’ya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesiyle ilgili konuştu.

Başarır’ın konuşması üzerine Genel Kurul’da AKP, MHP ve CHP sözcüleri Gezi davası hakkında tartıştı.

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, CHP’li Başarır’ın mahkemeyi eleştirirken iftirada bulunduğunu söyledi.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay da CHP’li Başarır’ın, ‘Gezi olaylarında Ülkücülerin de yer aldığı’ ifadesinin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ise Gezi davasında, mahkemenin sipariş ve talimatla karar aldığını söyledi. Altay’ın sözleri de Genel Kurul’da tepkilere neden oldu. DHA

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