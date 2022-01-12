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TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü 75 İstasyon Operasyon İşçisi alıyor

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü, İstasyon Operasyon İşçisi alımı yapacak.

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TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü 75 İstasyon Operasyon İşçisi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü İstanbul İl Sınırlarında Bulunan İş yerlerine Belirsiz Süreli İşçi Olarak 75 İstasyon Operasyon İşçisi Alınacaktır.

İş gücü talebi 11.01.2022-17.01.2022 tarihleri arasında İŞKUR'da yayınlanacaktır.

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