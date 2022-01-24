Tekmeci Yerkel için Meclis araştırması

8 yıl önce Soma’da 301 kişinin can verdiği maden faciasından sonra protestocu madenciyi tekmeleyen Yusuf Yerkel'in Almanya'ya 6 bin Euro maaşla Ticaret Ataşesi olarak atanmasının yankıları sürüyor. Yerkel ile yurtdışı temsilciliklere yapılan bazı atamaların Türkiye’nin çıkarları ve saygınlığına zarar verdiği belirtilerek Meclis araştırması yapılması istendi.

Başak KAYA

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Maden işçisine tekme atan Yusuf Yerkel ile, yurtdışı temsilciliklere yapılan atamaların, Türkiye'nin çıkarları ve saygınlığına zarar verdiği belirtilerek, Meclis araştırması istendi. CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç tarafından hazırlanan araştırma önergesi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Önergenin gerekçesinde şu görüşlere yer verildi:

– Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilmesinin yurtdışında görevlendirilecek kamu personelinin açıktan da atanabilmesine imkan tanıyarak liyakat sistemini ortadan kaldırmıştır. Tek adam rejimi, kamudaki atama ve görevden almalarda liyakatin ve görevin gerektirdiği birikim ile becerilerin yerine partiye, belli cemaatlere ve Saray'a sadakati ölçüt saymıştır.

KURUMUNU DAHİ TANIMAYAN TECRÜBESİZ KİŞİLER

– Kurum dışından yapılan siyasi atamalarla, atandığı makam hakkında yeterli eğitimi ve devlet hizmeti olmayan, kurumunu dahi tanımayan tecrübesiz kişilerin elinde bakanlıkların birikimi çürütülmüş, devletin refleksleri zayıflatılmıştır. Büyükelçilik ve konsolosluklarda bazı eski bakan, milletvekili, belediye başkanı, belediye meclis üyesi, milletvekili adayı, danışman, parti yöneticisi konumundaki kişiler, aile üyeleri veya hemşehrileri, ihtisas gerektiren alanlarda yeterli teknik bilgi birikimi, devlet tecrübesi ya da yeterli yabancı dilleri olmamasına rağmen unvan sahibi yapılmıştır.

BAĞIŞ, DİŞLİ, KAVAKÇI, MERCAN…

– Bu kapsamda Egemen Bağış, Şaban Dişli, Merve Kavakçı, Murat Mercan, Lütfullah Göktaş, Ayşe Hilal Sayan Koytak, Cahit Bağcı ve Mustafa Göksu gibi isimleri saymak mümkündür. Soma Maden Faciası sonrasında madenci Erdal Kocabıyık'ı tekmeleyen dönemin Başbakanlık Özel Kalem Müdür Yardımcısı Yusuf Yerkel'in yüksek bir maaşla Frankfurt Başkonsolosluğu Ticaret Ataşesi olarak atanması da kamuoyunda tepkiyle karşılanmıştır.

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