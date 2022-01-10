Tekmeciye ödül, madenciye ceza

Soma Faciası’nın yaşandığı günlerde maden işçisine attığı tekmelerle hafızalara kazınan Yusuf Yerkel üst üste terfi ettirilerek ödüllendirilirken, maden işçisi Erdal Kocabıyık’ın hayatı çileye dönüştü. Madencinin yaşamı travma, tekmelenme, lekelenme, ötekileştirilme, mahkeme, haciz, hapis, para cezası, yoksulluk, işsizlik, çöpçülük ekseninde ilerledi.

Gökmen ULU

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301 maden işçisinin yaşamını yitirdiği Soma Faciası’nın ardından dönemin Başbakanı Tayyip Erdoğan taziyeye gitmişti. Acı ve öfke içindeki Somalılar Erdoğan’a tepki göstermişti. Faciadan yaralı olarak kurtulan ve arkadaşlarının ölümü nedeniyle büyük üzüntü yaşayan maden işçisi Erdal Kocabıyık, yaşadığı travmanın etkisiyle Erdoğan’ın makam aracına tekme atmıştı. Erdoğan’ın korumaları Kocabıyık’a müdahale ederek yere yatırmış, Başbakanlık Müşaviri Yusuf Yerkel yerdeki madenciye tekmeler vurmuştu.

TEKMECİ MÜŞAVİRE ÖDÜL

Olaydan sonra Yusuf Yerkel, tekme vurduğunda ayağı incindiği gerekçesi ile hastaneden yedi gün iş göremez raporu aldı. Yerkel hakkında idari veya cezai soruşturma açılmadı. Başbakanlık’ta müşavir olarak çalışmaya devam etti. Yusuf Yerkel’in eşi Sümeyra Yerkel de TRT İstanbul Müdürlüğü’nde yapım ve yayın elemanı olarak işe alındı. Erdoğan'ın özel kalem müdür yardımcılığını yapan Yusuf Yerkel son olarak Frankfurt Başkonsolosluğu'na ticari ateşe olarak atanması ile gündeme geldi.

TEKMELENEN MADENCİYE ÇİLE

Tekmeci Yusuf Yerkel ödüllendirilirken maden işçisi Erdal Kocabıyık ise cezalandırıldı.

– Olaydan sonra AKP’lilerin ve yandaş medyanın hedef tahtasına koyduğu Erdal Kocabıyık hakkında ağır ithamlarda bulunulan yayınlar yapıldı, lekelenmeme hakkı ihlal edildi.

Kocabıyık'ın zırhlı Mercedes koruma aracına tekme atarak zarar verdiği iddia edildi. “Kamu malına zarar vermek” iddiasıyla açılan davaya Başbakanlık adına katılan Hazine avukatı araçta 2 bin TL zarar oluştuğunu iddia etti. Bilirkişi raporunda ise zararın 543 TL olduğu belirtildi. Soma Asliye Ceza Mahkemesi, 2015 yılında Kocabıyık’a 10 ay hapis cezası, zararı karşılaması için de 543 TL para cezası verdi. Haciz ve hapis cezasından endişelenen Kocabıyık, faiziyle birlikte 631 TL tutan para cezasını dostlarından borç alarak ödedi.

Evli ve bir çocuk babası Erdal Kocabıyık, olaydan sonra özel şirketler dahil kimsenin kendisine iş vermediğini söyledi. Kocabıyık Kınık'taki bir tesiste kısa bir süre tuğla taşıma işinde çalışabildi.

İşsizliğe mahkum olan Erdal Kocabıyık'a yardım eli CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel'den uzandı. Özel'in durumu anlattığı dönemin CHP'li Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç, Erdal Kocabıyık'ı park ve bahçeler müdürlüğü bünyesinde işçi olarak Haziran 2015'te işe aldı.

31 Mart 2019 Yerel Seçimi'nde Bergama Belediye Başkanlığı'na AKP'li Hakan Koştu'nun gelmesinin ardından Erdal Kocabıyık çöp toplama işinde görevlendirildi.

Apolitik bir yapısı olduğunu ve kendi halinde bir emekçi olduğunu belirten Erdal Kocabıyık tek röportajını 14 Mart 2016'da SÖZCÜ'ye vermişti. Huzurlu bir yaşam sürmek istediğini ifade eden Kocabıyık bir daha konuşmadı.

EKONOMİ EĞİTİMİ YOK

Ticari ataşe yapılan Yusuf Yerkel'in ekonomi eğitimi bulunmuyor. Kartal İmam Hatip Lisesi mezunu Yusuf Yerkel, FETÖ kontrolündeki (2017'de kapatılan) Fatih Üniversitesi'nde uluslararası ilişkiler ve siyaset bilimi eğitimi aldıktan sonra İngiltere'nin Exeter Üniversitesi'nde yüksek lisans yaptı.

Yerkel'in adı 2011 yılında yazdığı bir makale ile duyulmuştu. AKP'nin 2011 yılının şubat ayında düzenlediği yarışmaya katılan Yerkel, “Akçura'dan Davutoğlu'na: Türk Dış Politikasının Stratejik Zihniyeti” başlıklı makalesinde Atatürk'ün dış politika anlayışını eleştirmişti. Yarışmada birinci seçilen Yerkel ödülünü Erdoğan'ın elinden almıştı.

Yusuf Yerkel geçen yıl ABD'de siyahi George Floyd'un polis tarafından öldürülmesinin ardından Twitter sayfasında yayımladığı mesajı üzerine sosyal medyada bir hayli tepki görmüştü.

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