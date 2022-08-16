TEM’de otomobil motosiklete çarptı: 2 ölü
Ümraniye TEM Otoyolu'nda otomobilin motosiklete çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti. Otomobilin sürücüsü kazanın ardından olay yerinden kaçtı.
Kaza, gece saatlerinde Ümraniye TEM Otoyolu İzci Kampı köprü altında meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü henüz belirlenemeyen 34 CTY 473 plakalı otomobil, Ankara istikametinde ilerleyen motosiklete arkadan çarptı.
Kazada motosiklette bulunan Metin Sarıyer ve Abdülmecid Alğan hayatını kaybederken, otomobilin sürücüsünün kaçtığı iddia edildi. Kazanın ardından olay yerine gelen polis, yolda güvenlik önlemi alarak incelemelerde bulundu.
Kazada hayatı kaybeden Metin Sarıyer ve Abdülmecid Alğan’ın cenazesi olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmalardan sonra Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
KAÇAN OTOMOBİLDEKİ KARI KOCA ARANIYOR
Polis ekipleri yaptıkları çalışmalarda motosiklete çarpan ve olay yerinden kaçtığı iddia edilen otomobilde Yusuf Y. ve İrem Y. çiftinin bulunduğunu belirledi. Polis ekipleri kazanın ardından kaçan çifti yakalamak için başlattı.