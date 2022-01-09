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Temel Karamollaoğlu hastaneye yatırıldı

Corona virüsüne yakalanan ve evde tedavisine devam edilen Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, doktorların tavsiyesiyle tedbir amaçlı hastaneye yatırıldı

Sözcü Ankara
Yayınlanma: 12:46 - 09 Ocak 2022 Güncellenme:
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Temel Karamollaoğlu hastaneye yatırıldı

Corona virüsüne yakalandığı açıklanan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun bugün hastaneye yatışı gerçekleştirildi.

Parti Sözcüsü Birol Aydın’ın yaptığı açıklamada “Genel Başkanımız Sn. Temel Karamollaoğlu'nun bugün kontrol amaçlı gittiği Ankara Şehir Hastanesine doktorlarının tavsiyesi üzerine tedbir ve tedavi amacıyla yatışı gerçekleştirilmiştir. Tedavisine bir süre burada devam edecek olan Genel Başkanımızın sağlık durumu iyidir” ifadelerine yer verildi.

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