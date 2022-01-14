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Temel Karamollaoğlu, sağlık durumunu açıkladı

Coronaya yakalanan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, sağlık durumuna ilişkin son bilgileri paylaştı.

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Temel Karamollaoğlu, sağlık durumunu açıkladı

Corona virüse yakalanan Temel Karamollaoğlu, 4 gün önce hastaneye yatırılmıştı…

Twitter hesabından paylaşım yapan Karamollaoğlu, şu ifadeleri kullandı:

* Cenâb-ı Hâkk’a hamdolsun, sağlık durumum oldukça iyi; birkaç gün içinde inşallah hastaneden taburcu olacağım.

* Herkese sağlık, huzur ve bereket dolu günler diliyorum. Sağlıcakla kalın, Allah’a emanet
olun.

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