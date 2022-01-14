Temel Karamollaoğlu, sağlık durumunu açıkladı
Coronaya yakalanan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, sağlık durumuna ilişkin son bilgileri paylaştı.
Corona virüse yakalanan Temel Karamollaoğlu, 4 gün önce hastaneye yatırılmıştı…
Twitter hesabından paylaşım yapan Karamollaoğlu, şu ifadeleri kullandı:
* Cenâb-ı Hâkk’a hamdolsun, sağlık durumum oldukça iyi; birkaç gün içinde inşallah hastaneden taburcu olacağım.
* Herkese sağlık, huzur ve bereket dolu günler diliyorum. Sağlıcakla kalın, Allah’a emanet
olun.
Cenâb-ı Hâkk'a hamdolsun, sağlık durumum oldukça iyi; birkaç gün içinde inşallah hastaneden taburcu olacağım.
Herkese sağlık, huzur ve bereket dolu günler diliyorum. Sağlıcakla kalın, Allah'a emanet olun.
— Temel Karamollaoğlu (@T_Karamollaoglu) January 14, 2022