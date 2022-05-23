Tepki çeken maraton… Eşekler sopalarla vurularak yarıştırıldı

Van Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Van Fotoğraf Maratonu'nun üçüncü gününde eşek arabası yarışı düzenlendi. Yarışmada hayvan haklarının ihlal edildiğini belirten hayvanseverler etkinlikte hayvanlara işkence yapıldığını belirterek yarışmaya tepki gösterdi.

Orhan BOZKURT

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Van Büyükşehir Belediyesi kentin tarihi, kültürel ve doğa güzelliklerini tanıtmak amacıyla fotoğraf maratonu düzenledi. Maraton, Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen 253 fotoğraf sanatçısıyla 19 Mayıs'ta start aldı.

Maratonun üçüncü gününde ise Gevaş ilçesi Göründü Mahallesinde eşek arabası yarışı düzenlendi. Düzenlenen yarışmada hayvan haklarının ihlal edildiğini belirten hayvan severler ve fotoğrafçılar bu etkinlikle hayvanlara işkence yapıldığını vurgulayarak tepki gösterdi.

EŞEKLERE SOPALARLA VURARAK KOŞTURDULAR

Maratona katılan fotoğrafçılar eşek arabası yarışlarını görüntülemek için sabah saatlerinde kent merkezinden hareket eden ücretsiz servislerle Göründü Mahallesi'ne taşındı. Kentin tarihi, kültürel ve doğa güzelliklerini tanıtmak ve bu konuda farkındalık oluşturmak amacıyla yapılan maratonda eşek arabası yarışında eşeklere yapılan kötü muamele kameralara yansıdı ve bu görüntüler Van Büyükşehir Belediyesinin resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Sosyal medyada hızla yayılan videolarda hayvanların sopalarla vurularak koşturulması tepki topladı.

Görüntülere bir çok doğa sever ve fotoğrafçı, yorum yaparak tepki gösterdi. Görüntülere yapılan tepki içerikli yorumlar Van Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesabı tarafından kaldırıldı. Hayvanlara yapılan işkencenin meşrulaştırılmasının doğru olmadığını ifade eden sosyal medya kullanıcıları sorumluların hakkında yasal işlem yapılmasını ve bu ilkel etkinliklerin düzenlenmemesi için Van Büyükşehir Belediyesi’ni duyarlı olmaya çağırdı.

“CANLILARIN ‘MÜKEMMEL KARE’ İÇİN EZİYETE MARUZ KALMASI KABUL EDİLEBİLİR DEĞİL”

Doğa fotoğrafçısı Vedat Atlı, “Sanat, dediğimiz şey doğanın doğal bir harmonisidir. Bir hayvanı döverek koşturmak ve fotoğraflamak sanata aykırıdır. Hatta orada ülkenin ve bölgenin en iyi ‘fotoğraf sanatçısı’ olduğu iddia edilen birçok kişinin de olduğunu duydum. Buna çok üzüldüm. O canlıların o ‘mükemmel kare’ için o eziyete maruz kalması kabul edilir bir şey değil” dedi.

Van Sosyal Medya Derneği Başkanı ve amatör fotoğrafçı Muhammed Haşim, “Bu şekilde hayvanlara eziyet etmek, bunu bir yarışmış gibi birilerini eğlendirmek amacıyla yapılan bu şey gerçekten çok sıkıntılı ve çok üzücü” diye konuştu.

“HAYVANLAR KORUMA ALTINA ALINIP SEBEP OLANLAR CEZALANDIRILMALI”

Van Feqiye Teyran Kültür Sanat Spor Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Hayvan Hakları Komisyon üyesi Eymen Mete ise “Böyle bir etkinliğin yapılmış olması bizi son derece üzerek hayal kırıklığına uğratmıştır. Biz tüm Türkiye'ye ilimizi duyarlı, hassas tanıtmaya çalışan bir komisyonuz.

Yıllardır hayvanlar için belediye ile beraber iyileştirme yaparak canların daha güzel bir yaşam sürmesi için çalışıyoruz. Evet sokak hayvanları için çok şey yapıldı ve yapılmaya da devam ediyor. Fakat sadece sokak hayvanı değil tür ayrımı yapmadan yaklaşmalıyız. İnsanların keyfi durumları için; sopalarla vurularak, sıcak hava altında, engebeli yollarda o kadar koşturulması, yarıştırılması asla kabul edilemez.

Hayvanlara acı çektirenleri şiddetle kınıyor, hayvanların korumaya alınıp buna sebep olan herkese cezai işlem uygulanmasını istiyoruz. Umuyoruz ki Van Büyükşehir Belediyesi bir an önce bu yanlıştan dönüp gerekli adımları atar ve bir daha böyle ilkel etkinliklerin düzenlenmemesi için çalışmaları başlatır” dedi.

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