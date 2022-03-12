Tepkiler İzmir’de doruğa çıktı: Zeytinime dokunma

Zeytin alanlarını madenciliğe açan yönetmeliğe karşı tepkiler artarak sürerken İzmir’den güçlü ses yükseldi. Yüzlerce sivil toplum kuruluşu temsilcisi Güzelbahçe’de “Zeytinime dokunma” diye haykırdı. Açıklamada, “Barışın simgesini yok etmeye çalışanlar, kendi savaşları içinde yok olacaklardır” denildi.

Gökmen ULU

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın zeytinlik alanlarında madencilik faaliyetlerine izin veren yönetmeliğine karşı bir yandan hukuk mücadeleleri başlatılırken, diğer yandan da demokratik direniş eylemleri hız kazandı.

Üreticiler ve tüketicilerin tepkisi İzmir'de doruğa tırmandı. Başta EGEÇEP ve İzmir Kent Konseyi olmak üzere yüzlerce sivil toplum kuruluşu ve meslek odası temsilcisi, çiftçiler ile yurttaşlar Güzelbahçe ilçesinde bir araya geldi.

Protesto mitingine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir Milletvekilleri Özcan Purçu ve Tacettin Bayır, HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni ile Güzelbahçe, Konak, Karşıyaka, Balçova, Çeşme, Seferihisar, Karaburun belediye başkanları da katıldı. Katılımcıların “Toprağıma, suyuma, zeytinime dokunma”, “Zeytin kutsaldır, dokunma yakar”, “Çevreyi hor gören geleceği zor görür” yazılı pankartlar açtığı eylemde, zeytin ağaçlarının ölüm fermanı olarak nitelenen yönetmeliğin iptal edilmesi istendi.

“İKTİDAR TALANIN YOLUNU AÇTI”

Mitinge katılan bütün platformlar adına ortak açıklamayı Çeşme Çevre Platformu Sözcüsü Ahmet Güler seslendirdi.

Açıklamada, “Bölgemiz çiftçilerinin en önemli gelir kaynaklarından olan zeytinciliğe yeni bir darbe daha vurulmak isteniyor. İktidar, tam da ülkemizin yanı başında bir savaş sürerken ve dikkatlerimiz bu savaşa yönelmişken bu değişikleri gerçekleştirerek zeytinliklerimizi, tarım alanlarımızı, doğal varlıklarımızı talanın yolunu açtı” ifadeleri yer aldı.

“HAİNLİK YAPANLARIN KARŞISINDA OLACAĞIZ”

Açıklamada, söz konusu yönetmeliğin anayasaya ve hukuka aykırı olduğu vurgulanarak, “Biz bu toprakların sevdalıları, zeytinimize, tarım alanlarımıza, doğamıza, yani yaşama sahip çıkıyoruz. Yaşadığımız bu doğayı ve toprakları korumak için mücadelemiz omuz omuza artarak devam edecektir. Bu saldırılar bitene kadar her karış toprağında bu hainlikleri yapanların karşısında olacak, hukuk tanımazlara karşı her zaman hukukun üstünlüğünü savunarak geleceğimize sahip çıkacağız. Unutulmamalıdır ki barışın simgesini yok etmeye çalışanlar kendi savaşları içinde yok olacaktır” denildi.

“DOĞADAN YANA İKTİDARA ÇOK YAKINIZ”

Ahmet Güler'in ardından kürsüye İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer geldi.

Yönetmeliğin iptali için hukuki mücadele başlatan Soyer, “Doğaya sahip çıkmak hayata sahip çıkmaktır. Bu aynı zamanda cesaret gerektirir. Bugün İstiklal Marşı’mızın kabulünün 101. yılı. Bu marş, Kurtuluş Savaşı destanının yaşandığı günlerde ortaya çıkmıştır. Dönemin acılarını, umutlarını içinde taşır ve ‘korkma’ diye başlar. Korkmuyoruz. Hiçbirimiz korkmuyoruz. Hayatı savunmaya, doğayı savunmaya devam edeceğiz” dedi. Soyer, “Doğadan yana, hayattan yana bir iktidarı kurmaya ilk defa bu kadar çok yakınız. Yeter ki, omuz omuza olmaktan, el ele vermekten vazgeçmeyelim” diye konuştu.

“ZEYTİN BİZİM KUTSALIMIZDIR”

Yönetmeliğin iptaline karşı dava açtıklarını belirten Türkiye Mimar Mühendis Odaları İzmir İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Aykut Akdemir de “Zeytin bizim kutsalımızdır” dedi.

Son 20 yıldır tüm korunması gereken alanların ranta teslim edildiği bir dönemin yaşandığını kaydeden Akdemir, “Yaşam alanlarımızı ranta teslim etmemek için omuz omuza olacağız” dedi. Grup Dost Yürek, zeytin mücadelesi için eylem gününe özel besteledikleri şarkıyı seslendirdi. Şarkının sözlerinde, “Alamazsın veremezsin, sen bu oyunda yenemezsin, Ağacıma dokunma zeytinime dokunma, Kaç yıllık ömrün var bizi yok sayma” ifadeleri yer aldı.