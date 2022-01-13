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Terör örgütü IŞİD’e operasyon

Ankara'da terör örgütü IŞİD içerisinde faaliyet gösterdikleri ve çatışma bölgeleriyle irtibatlı oldukları belirlenen kişilerin yakalanması için operasyon düzenlendi. 15 yabancı uyrukludan 9'u yakalandı.

Yayınlanma: 11:20 - 13 Ocak 2022 Güncellenme:
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Terör örgütü IŞİD’e operasyon

Ankara İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Irak'ta yaşadıkları süre içerisinde IŞİD silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri ve halen çatışma bölgeleriyle irtibatlı oldukları belirlenen 15 yabancı uyruklu şahsa yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda yakalanan 9 Irak uyruklu şahıs sınır dışı edilmek üzere Ankara Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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