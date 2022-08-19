Terör örgütü PKK 253 çocuğu Suriye’den Irak’a gönderdi

Terör örgütü PKK-YPG’nin işgal ettiği Suriye’nin kuzeyi ve doğusunda sözde zorunlu askerlik uygulamasıyla yaşları 12-15 aralığında ailelerinden zorla kopardığı 253 çocuğu sessiz sedasız Suriye üzerinden Irak’ın kuzeyindeki terör kamplarına gönderdiği istihbarat birimlerince tespit edildi.

Özgür CEBE

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Birleşmiş Milletlerin Suriye'nin kuzeyini işgal eden çatışmalı bölgelerde yaşları 12-15 aralığında değişen çocukların terör örgütü PKK-YPG saflarında ailelerinden zorla koparılarak cepheye gönderildikleri raporundan sonra terör örgütünün sessiz, sedasız sinsice bir planı devreye soktuğu ortaya çıktı.

İstihbarat birimlerinin tespitlerine göre, terör örgütü PKK-YPG, BM'nin raporundan sonra terör örgütünce istismar edilen 253 çocuğu ailelerine geri teslim edileceği yalanıyla küçük gruplar halinde sivil olarak Irak'ın kuzeyindeki kamplara aktardığı ortaya çıktı.

BİR CEPTEN ÇIKARIP DİĞERİNE KOYMUŞLAR

Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG bünyesinde 253 çocuğun askeri ve ideolojik eğitim faaliyetlerine alındığı, terör örgütünün sözde seferberlik ve zorunlu askerlik uygulamasıyla çocukları ailelerinden zorla aldıkları, aksi halde ülkeyi terk etmeye zorlandıkları bildirildi.

Suriye'nin kuzeydoğusundaki Türkiye'ye komşu yerleşim birimleri olan Ayn El Arap, Resulayn, Dirbesiye, Amude, Tel Abyad, Ayn İsa, Kamışlı, Cewadiye, Haseki, El Malikiye gibi bölgelerde cepheye sürdüğü çocukları BM'den gelen yoğun baskı ve tepkiler üzerine Suriye'den çıkardığı belirlendi.

Terör örgütü PKK'nın çocukları istismar etmeye devam ettiği bildirildi.

SÖZDE BM İLE PROTOKOL İMZALANMIŞTI

PKK-YPG'nin tepe isimlerinden Mazlum Kobani kod adlı Ferhat Abdi Şahin, iki yıl önce de yüzlerce çocuğu Suriye'deki terör kamplarında zorla silâh altına aldıkları için Birleşmiş Milletler tarafından uyarılmıştı.

Şahin, BM Özel Temsilcisi Virginia Gamba'nın tepkisi üzerine çocukları ailelerine teslim edeceği sözünü vermiş, ancak çocukların çatışmalı bölgelerde öldürüldükleri belirlenmişti.

Bunun üzerine terörist elebaşı Şahin, BM'nin Cenevre Ofisinde çocukları savaşçı olarak kullanmama kararı aldıklarını ve savaş cephesinde yer alan kızlı, erkekli yaşı küçük çocukları silahlı gruplardan ayırıp ailelerine teslim edecekleri taahhüdünde bulunarak sözde protokol imzalamıştı.

ÇAVUŞOĞLU TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

BM ile iki yıl önce çocuk savaşçılar için BM’nin Cenevre Ofisinde protokol imzalanması Dışişleri Bakanlığının yoğun tepkisini çekmişti.

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, “Eli kanlı örgütün muhatap alınması kabul edilemez. BM’nin terörizmle ilgili aldığı kararların bizzat BM tarafından açık ihlalidir. BM’nin terör örgütünün çocuklara karşı zorla silâhaltına alma dâhil en ağır suçları işlediğini teyit etmesi terör örgütünün sicilini bir kere daha gözler önüne serilmesi bakımından önemlidir” diyerek tepki göstermişti.

HER YIL İSTİSMAR EDİLEN ÇOCUK SAYISI ARTIYOR

BM raporuna göre, PKK-YPG saflarında 2016’da yaşları 12-17 arasında değişen çocuk sayısı 43 iken, bu rakamın 2022'de 527'ye çıktığı, bu çocukların önemli bölümünün Suriye'nin kuzeyindeki savaş bölgesinden kaçan ve sahipsiz kalan ailelerin çocukları olduğu ya da ailelerini iç savaşta kaybeden kimsesiz çocuklar olduğu bildirildi.

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