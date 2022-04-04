Terör örgütüne maddi destek sağlayan 16 şüpheli yakalandı

Düzce'de PKK/KCK terör örgütüne maddi destek sağladıkları belirlenen 16 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin, mevsimlik işçilerden zorla toplanılan paraları silahlı terör örgütüne teslim ettikleri ortaya çıktı.

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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri PKK/KCK silahlı terör örgütü üyelerinin Akçakoca ilçesinde dernek kurduğunu, dernek adı altında fındık döneminde Akçakoca’ya gelen mevsimlik işçilerden zorla para toplanıldığını, toplanan paraların da silahlı terör örgütünün sözde lojistik sorumlularına teslim edildiği istihbaratına ulaştı. 16 şüpheli, İl Jandarma Komutanlığı ve Akçakoca İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyon neticesinde yakalandı.

Şüphelilerin araç, ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise örgütsel doküman, dijital materyal ve makbuzlar ele geçirildi. Şüpheliler, İl Jandarma Komutanlığı’nda tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. (İHA)

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