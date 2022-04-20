Teröristin üzerinden çıkan şifreli not, Beşiktaş saldırısının failine götürdü

Diyarbakır Lice’de öldürülen bir kadın teröristin üzerinden çıkan şifreli dokümanların çözümüyle İstanbul Beşiktaş’ta 10 Aralık 2016 günü meydana gelen 40’ı polis, 7’si sivil 47 kişinin şehit olduğu saldırının faillerinden biri daha tespit edildi. Kimliği belirlenen Mehmet Ayaz hakkında 48 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

Özgür CEBE

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İstanbul Beşiktaş'ta 10 Aralık 2016 günü Vodafone Arena'da oynanan maşın ardından gerçekleştirilen ve 40'ı polis, 7'si sivil 47 kişinin şehit olduğu, 208'i polis 243 kişinin yaralandığı saldırıyla ilgilisi olan bir isim daha tespit edildi.

Saldırıyı gerçekleştiren teröristlere bomba ve mühimmat sağladığı tespit edildikten sonra tutuklanan Mehmet Ayaz hakkında “Devletin birliğini ve bütünlüğü bozmak, kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürmek” suçlarından 48 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

İki yıl önce Lice kırsalında öldürülen sözde bölge sorumlusu Dr. Amara kod adlı Müzeyyen Aydınlı'nın üzerinde ele geçirilen hafıza kartındaki şifreli dokümanlarda adı geçtiği belirlenen ve güvenlik güçlerine teslim olan bir teröristin itiraflarıyla da teşhis edilen Mehmet Ayaz'ın hain patlama öncesi ve sonrasında olayı gerçekleştiren teröristlerle irtibatlı olduğu tespit edildi.

Diyarbakır Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, patlamanın faili olarak geçtiğimiz günlerde hakkında dava açılan Kenan Karadeniz'in sanık Mehmet Ayaz hakkındaki ifadesi de yer aldı.

LİCE, SİVAS, ANKARA, KOCAELİ VE İSTANBUL’A KADAR KEŞİF

Karadeniz ifadesinde,

“Mehmet Ayaz'la Lice kırsalındaki Sise Köyü’nde Farkin kod adlı teröristle görüştük. Onun talimatıyla, yol güzergahındaki asker polis noktalarını gözetlemek için Sivas'a gittik. Tekrar Sise Köyü’ne dönerek Farkin'e rapor verdik. Farkin bu kez etrafı koli bandıyla sarılı bir kavanozu ben ve Mehmet Ayaz'a verdi.

Kavanozu Ankara'ya 40 kilometre mesafe kaldığını gösteren karayolları levhasının altına gömmemizi istedi. Biz de kavanozu dediği yere gömdükten sonra Diyarbakır'a döndük. Bu kez de Porspi Erhan kod adlı İshak Özçaktu bize soğan yüklü bir kamyonun Diyarbakır'dan yola çıkacağını bizim de bu kamyonu Kocaeli girişinde karşılamamızı söyledi.

Gidip kamyonu karşıladık ve Mehmet Ayaz ile indirdiğimiz 10 çuvalı Hamit Eryılmaz adlı kişiye teslim ettik. Lice'deki üst düzey teröristin talimatıyla bu kez İstanbul'a gittik. Burada Ercan Biç adlı kişinin kiraladığı bir depoda buluştuk ve bize teslim edilen üç poşeti buraya gizleyip Diyarbakır'a geri döndük.

Lice'de bize dikdörtgen biçimde koli bandıyla sarılı patlayıcılar teslim edildi, bunları Mehmet Ayaz ile birlikte Bağlar'da örgütle işbirliği içinde olan Ercan Biç'e ait mobilya dükkanına bıraktık. Patlayıcılar yakalanınca ben Suriye'ye kaçtım” dedi.

“ÖRGÜT HİYERARŞİSİ İÇİNDE VERİLEN EMİRLERİ UYGULADI”

Sanık Mehmet Ayaz'ın gerek ele geçen örgütsel dokümanlar, gerekse yakalanan olayın faili diğer sanıkların ifadeleriyle Beşiktaş patlaması olayında bombaların naklini sağlayan kişi olduğu belirtildi.

İddianamede, patlama öncesi Sivas'a kadar giderek yol üzerinde keşif yaptığı, ardından Ankara'ya, buradan Kocaeli'ne ve son olarak da patlamanın yaşandığı İstanbul Bahçelievler'de kiralanan depoya kadar giderek örgüt hiyerarşisi içinde kendisine verilen emir ve talimatları harfiyen uyguladığı kaydedildi.

Sanığın 48 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi.

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