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Teröristlerin EYP ve uzaktan komuta cihazları ele geçirildi

Van'ın Çaldıran ilçesindeki Tendürek Dağı kırsalında yürütülen operasyonlarda; terör örgütü PKK'ya ait sığınak, barınak ve depoda el yapımı patlayıcı düzenekleri ile uzaktan komuta cihazları ele geçirildi.

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Teröristlerin EYP ve uzaktan komuta cihazları ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK’ya yönelik Çaldıran ilçesindeki Tendürek Dağı kırsalında operasyon düzenlendi.

Operasyonda yapılan arazi arama-tarama faaliyetlerinde teröristlere ait olduğu tespit edilen sığınak, barınak ve depo içinde; 3 EYP düzeneği, 9 uzaktan komuta cihazı, 3 küçük el telsizi, 6 akü, 1 akım ölçer ve çok sayıda örgütsel doküman ile yaşam malzemesi ele geçirildi. Bölgedeki operasyonlar ise sürüyor. (DHA)

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