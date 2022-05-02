TGC’den iktidara çağrı

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Yönetim Kurulu, 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü nedeniyle yazılı bir basın açıklama yaptı.

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Türkiye’de günümüzde özgür bir basından söz edilemeyeceğini vurgulayan TGC, “Gazetecilerin haklarının ihlal edildiği, haberin serbest dolaşımının, adil yargılanma hakkının ve yurttaşların habere erişiminin engellendiği bir ülkede gazetecilik yapmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

“DEMOKRASİ AYIBI OLARAK DEVAM EDİYOR”

Gazetecilere yönelik gözaltılar ve tutuklamalara da değinen Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, “Temel hak ve özgürlüklerin yok sayıldığı bir ortamda iktidarın ve ortaklarının gazetecileri hedef göstermesi, fiziksel saldırılara zemin hazırlaması, gazetecilere saldıranları cezasızlıkla ödüllendirmesi sürüyor. Gazetecilerin keyfi suçlamalarla, gözaltılarla ve uzun tutukluluk süreleriyle cezaevinde tutulması demokrasi ayıbı olarak devam ediyor” açıklamasında bulundu.

“BAĞIMSIZ MEDYA KURULUŞLARI EKONOMİK OLARAK CEZALANDIRILIYOR”

“RTÜK yayın durdurma ve para cezalarıyla, BİK resmi ilan kesme cezalarıyla bağımsız medya kuruluşlarını ekonomik olarak da cezalandırıyor” diyen cemiyet yönetim kurulu, “Gazeteciler ise yoksulluk sınırındaki maaşlarıyla mesleklerini yapmaya, ayakta durmaya çalışıyor. İktidarın kamu yararına olmayan faaliyetlerini haberleştiren meslektaşlarımızın basın kartları İletişim Başkanlığı tarafından verilmiyor” ifadelerine yer verdi.

“28 GAZETECİ CEZAEVİNDE, 102 GAZETECİYE DAVA AÇILDI”

TGC 2022 OCAK-NİSAN Medya Hak İhlalleri Raporu’nun sonuçlarına yer verilen açıklama, şu sözlerle devam etti:

*28 gazeteci, gazetecilik faaliyetleri nedeniyle cezaevinde. Son dört ayı içinde gazetecilere yönelik toplam 102 dava açıldı.

*173 haber, beş internet sitesi, 46 video engellendi. 12 olayda 13 gazeteci gözaltına alındı. Dört ay içinde 27 gazeteci işten çıkarıldı, 15 gazeteci istifa etti. Radyo Televizyon Üst Kurulu, bağımsız medya kuruluşlarına 21 para cezası, 10 yayın durdurma cezası verdi.

“ENGELLEMELERE RAĞMEN…”

*2022 yılının dört ayının bu rakamları karanlık bir tabloyu ortaya koysa da engellemelere rağmen evrensel gazetecilik ilkeleri ve onurlarıyla görev yapan tüm meslektaşlarımızın Dünya Basın Özgürlüğü Günü'nü kutluyoruz.

“İKTİDAR TEMSİLCİLERİNİ BU ANLAYIŞTAN VAZGEÇMEYE ÇAĞIRIYORUZ”

*İktidar temsilcilerini ve tüm siyasetçileri gazetecilik mesleğini ve haberi suç gören, gazeteciyi hedef gösteren anlayıştan vazgeçmeye, haberin serbest dolaşımını sağlamaya çağırıyoruz.

“GAZETECİLERİN SERBEST BIRAKILMASINI İSTİYORUZ”

*Cezaevindeki gazetecilerin serbest bırakılmasını, gazetecilerin çalışmasının ve örgütlenmesinin önündeki engellerin kaldırılmasını, gazeteciliğin cezalandırılmasından vazgeçilmesini istiyoruz.

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