Tıp Fakültesi öğrencisi Enes Kara’nın intihar videosuna yayın yasağı getirildi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Elazığ’da intihar eden Tıp Fakültesi öğrencisi Enes Kara’nın intihar öncesi çektiği videoya Bakanlığın talebi üzerine yayın yasağı getirildiğini açıkladı.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Tıp Fakültesi öğrencisi Enes Kara'nın intiharıyla ilgili açıklama yaptı.

“RUH SAĞILIĞINI KORUMAK AMACIYLA…”

İntihar videosuna yayın yasağı getirildiği belirtilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

*Elazığ'da intihar eden Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Enes Kara'nın intiharından önce çektiği videonun sosyal medya ve internet sitelerinde paylaşılması üzerine, çocukların ve gençlerin ruh sağlığının korunması amacıyla Bakanlığımızca yasal girişimde bulunulmuştur.

*Yasal mevzuat uyarınca çocukların ruh sağlığını bozabilecek, şiddete ve intihara yönlendirebilecek, intiharı özendirebilecek söz konusu videoyu içeren paylaşımların yayından kaldırılması ve erişimin engellenmesi Ankara 8. Sulh Ceza Hâkimliğinden talep edilmiştir. Talebimiz mahkeme tarafından kabul edilmiştir.

“HASSAS DAVRANMAYA DAVET EDİYORUZ”

*Bu gibi içeriklerin her yaştan çocuğun erişimine açık mecralarda paylaşılması, çocukların sağlıklı psikolojik gelişimine zarar vermektedir.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak, çocuklarımızı her türlü tehlikeli içerikten koruma görev ve sorumluluğumuzu hassasiyetle yerine getirmekte kararlıyız. Tüm kamuoyunu da bu noktada hassas davranmaya davet ediyoruz. İHA

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