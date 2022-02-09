TIR dorsesinde Bulgaristan’a geçmeye çalışan FETÖ’cü yakalandı

Edirne'de, gizlice bindiği TIR'ın dorsesinde yasa dışı yollarla Bulgaristan'a gitmeye çalışırken yakalanan FETÖ şüphelisi M.S.Ö. tutuklandı.

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Hamzabeyli Sınır Kapısı yakınlarında, sürücüsünün Bulgaristan’a çıkış yapmak için beklediği TIR’ın dorsesine gizlice binen FETÖ şüphelisi M.S.Ö., gümrükte yapılan kontrollerde yakalandı.

Gözaltına alınıp, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.S.Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ASKERİ BÖLGEDE YAKALANDILAR

Güvenlik güçleri, İpsala’da 1inci derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrolde, Yunanistan’a kaçmaya çalışan M.S., H.D. ve T.Ö.’yü yakaladı. Yapılan kimlik kontrolünde şüphelilerin, FETÖ ile bağlantılı oldukları tespit edildi. Şüpheliler, gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor. (DHA)

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