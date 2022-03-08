Tohumluk çeşidinin üretim ve pazarlama hakkı satılacak

Tarım ve Orman Bakanlığı Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü “Hasat” cinsi tohumluk çeşidinin üretim ve pazarlama hakkını açık ihaleyle satacak.

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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; İhaleye ilişkin şartnameler ve ekleri mesai saatleri içerisinde Enstitü Müdürlüğü’nde ya da http://arastirma.tarimorman.gov.tr/ttae internet adresinde ücretsiz görülebilir. İstekliler ihaleye girebilmeleri için şartnameleri ve eklerini Döner Sermaye İşletmesi’nden 250 TL karşılığında satın alabilir.

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