TOKİ 456 adet konutu kura ile satışa sunuyor
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, Kırıkkale Yuva mahallesinde alt gelir grubu projesi kapsamında yaptırılan 456 konutu satışa sundu.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Konut tipi 2+1 olan dairelerden almak isteyenlerin 18 – 29 Temmuz 2022 tarihleri arasında T. Halk Bankası A.Ş. Kırıkkale İli Şubeleri ve E-Devlet üzerinden başvurmaları gerekmektedir. Başvuru bedeli 1.000 Türk Lirası olarak açıklandı.
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