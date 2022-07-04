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TOKİ 456 adet konutu kura ile satışa sunuyor

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, Kırıkkale Yuva mahallesinde alt gelir grubu projesi kapsamında yaptırılan 456 konutu satışa sundu.

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TOKİ 456 adet konutu kura ile satışa sunuyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Konut tipi 2+1 olan dairelerden almak isteyenlerin 18 – 29 Temmuz 2022 tarihleri arasında T. Halk Bankası A.Ş. Kırıkkale İli Şubeleri ve E-Devlet üzerinden başvurmaları gerekmektedir. Başvuru bedeli 1.000 Türk Lirası olarak açıklandı.

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