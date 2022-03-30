Toz taşınımı ne demek, nedir? Toz taşınımı neden olur?

Toz taşınımı, Meteoroloji tarafından yapılan uyarı ardından gündeme geldi. Toz taşınımı, çöllerden kalkan tozların atmosferin üst tabakalarına yükselerek uzun mesafeler kat etmesiyle oluşuyor. Temel nedeni, kuraklık ve çölleşme olan toz taşınımı başlıca olarak solunum yolu ve kalp rahatsızlığı bulunanlar ile yaşlı ve çocuklar için tehlike yaratabiliyor.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Türkiye’de toz taşınımı, genellikle Basra alçak basınç merkezinin daha etkili olduğu ilkbahar, sonbahar ve yaz aylarında daha yoğun gerçekleşebiliyor. Türkiye, Orta Doğu ve Afrika kaynaklı çöl tozlarından etkileniyor.

TOZ TAŞINIMI NEDİR, NE DEMEK?

Toz fırtınaları, hava ve deniz ulaşımını da olumsuz yönde etkiliyor. Toz kaynak alanlarına yakın bölgelerde, fırtınaların yaşandığı dönemlerde havaalanları kapatılıyor, karayolu ulaşımında ise büyük sorunlar yaşatıyor.

TOZ TAŞINIMI NEDEN OLUR?

Toz taşınımının temel nedeni, kuraklık ve çölleşme olarak belirtiliyor. Dünyadaki başlıca toz kaynak alanları Afrika (Sahra çölü), Asya (Gobi ve Taklamakan), Arabistan Yarımadası, Güney Amerika ile Avustralya'da bulunan çöllerdir.

Türkiye, Orta Doğu ve Afrika kaynaklı çöl tozlarından etkileniyor. Ülkemize olan toz taşınımı, Basra alçak basınç merkezinin daha etkili olduğu İlkbahar, Sonbahar ve yaz aylarında daha yoğun gerçekleşiyor. Suriye ve Irak sınırına yakın yerleşimlerimiz başta olmak üzere, Güneydoğu Anadolu bölgemiz toz taşınımından en fazla etkilenen yöremizdir.