Trabzon’da heyelan anları kameraya yansıdı

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde akaryakıt istasyonunun arka kısmındaki yamaçta heyelan meydana geldi. Toprak yığını ve taşların aşağıya doğru aktığı anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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Akçaabat-Düzköy kara yolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonunun arka kısmını çevreleyen istinat duvarı üzerindeki yamaçta dün heyelan oldu. Toprak yığını ve taşlar hızla akarak akaryakıt istasyonun duvarına kadar yanaştı.

Alanda temizleme çalışması başlatılırken, heyelan anları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntüde; heyelanda toprak ve taş kütlelerinin saniyeler içerisinde sürüklendiği ve çevreye toz bulutu yayıldığı görülüyor. (DHA)

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