TTB’den Sağlık Bilimleri Üniversitesi’ne ‘adrese teslim kadro’ tepkisi

Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nin (SBÜ) 19 Ağustos 2022 tarihinde Resmî Gazete’de 408 akademik kadro açıkladığını hatırlatan Türk Tabipleri Birliği (TTB) “Açılan 114 tanesi profesör, 280 tanesi doçent, 14 tanesi doktor öğretim görevlisi toplam 408 kadronun adrese teslim kadrolar olduğu bir kez daha aşikârdır” açıklamasını yaptı. SBÜ'yü kendi koyduğu kriterlere uymaya davet etti.

Latif SANSÜR

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TTB, SBÜ'yü profesör, doçent ve doktor öğretim üyesi adaylarda aranan koşullarda, YÖK Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'ne uyulmadığını belirtti. Açıklanan kadroları bilimsel gelişmeyi amaçlayan, denetlenebilir ve objektif ölçütler olmaktan uzak, bir kişiyi tarif eder nitelikte olduğunun altını çizdi. Adrese teslim atamalar olan böyle bir kararın alınmasının bilimsel anlayışa ve etik davranışa uygun olmadığını ifade etti.

“HAK GASPINA NEDEN OLUYOR”

Açıklanan kadroların ayrıntılı bir şekilde incelendiğinde; hastaneler, bölümler veya eğitim klinikleri arasında herhangi bir hakkaniyet görünmediği vurgulanan TTB açıklamasında, “Yıllardır eğitim kliniği olarak çalışan ve uzman yetiştiren kliniklere kadro açılmamışken, eğitim hastanesi veya eğitim kliniği olmadığı halde bazı kliniklere kadro açılması, kliniklerde atama bekleyen birçok öğretim görevlisi varken, dışarıdan getirilen akademisyenlere kadro verilmesi hakkaniyet ilkesi ile uyuşmamaktadır. Ayrıca aynı işi yaptıkları halde kadro verilenler ile verilmeyenler arasındaki iş barışı bozulmakta, ekonomik ve özlük haklarında ciddi fark bulunmakta ve bu durum hak gaspına neden olmaktadır” denildi.

“SBÜ KENDİ KOYDUĞU KRİTERE UYMUYOR”

SBÜ'nün kendisinin, iki yıl önce hazırladığı “Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi” ile düzenlediği kriterlere uymadığının da altı çizilen TTB’nin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

”Bu açıklamalara rağmen SBÜ'nün kendi koyduğu kriterlere uymaması; bilimsel liyakat, etik kurallarının da ihlali demektir. Bu, aynı zamanda günümüzde üniversitelerimizin bilimsel özerklik ve özgürlük duygu ve düşüncesinden ne kadar uzak olduğunun da bir göstergesidir. TTB olarak çağrımızı tekrar ve ısrarla yineliyoruz. Akademik kadrolardaki her atama, bilimsel ve objektif ölçütlere göre yapılmalıdır! SBÜ'yü atama kriterleri ile ilgili mevzuata uymaya davet ediyoruz.”

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