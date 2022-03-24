TTB’ye siyah çelenk

Ankara'da Uzmanlar Federasyonu ile Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Kültür ve Dayanışma Vakfı (TÜGŞAV) üyeleri, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Genel Merkezi önüne siyah çelenk bıraktı.

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Uzmanlar Federasyonu ile TÜGŞAV üyesi yaklaşık 20 kişi, TTB Genel Merkezi önünde bir araya geldi. Burada, “Türk Tabipleri Birliği” kapatılsın diye slogan atan grup, ‘Tabipler Birliği mi terör yuvası mı’, ‘Tabipler Birliği’nden Türk kelimesi kaldırılsın’ yazılı dövizler taşıdı.

Uzmanlar Federasyonu Genel Başkanı Ali Tilkici, “Türk Silahlı Kuvvetleri’nin en fazla şehit, gazi vermiş camiası olarak genç doktorlarımıza terör yandaşlığı düşüncelerini empoze eden Türk Tabipleri Birliği’nin derhal kapatılmasını istiyoruz. Devletimizin varlığını, birliğini, bölünmez bütünlüğünü, milletimizin huzurla yaşaması için görev yapan vatansever doktorlarımızın da olduğu yeni bir birlik ile temsil edilmesini istiyoruz. En son Muğla’da terör yandaşları eşliğinde linç edilen uzman çavuşumuzun yanındayız” dedi.

TÜGŞAV Başkanı Lokman Aylar ise, “‘Beni Türk doktorlarına emanet edin’ diyen devletimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün güvenini sarsan bir avuç sözde hekim, ülkemiz sağlık kurumunu temsil etmekten her geçen gün uzaklaşmıştır” diye konuştu. Grup açıklamanın ardından TTB Genel Merkezi önünde siyah çelenk bırakıp ayrıldı. DHA

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