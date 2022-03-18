TÜGVA iddianamesi hazır: 10,5 yıl hapis istendi

TÜGVA verilerini sosyal medyada yayınlandığı iddiasına ilişkin soruşturma tamamlandı. İddianamede, "Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" ve "Sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme, değiştirme" suçlarından şüphelilerden Ramazan Aydoğdu'ya 10 yıl 6 aya kadar ve Cihan Yücel'e 6 yıla kadar hapis cezası istendi.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu, TÜGVA’dan ele geçirilen verilerin sosyal medyada yayınlanması iddiasıyla ilgili yürüttüğü soruşturmayı tamamladı.

İddianamede, TÜGVA “mağdur” olarak, 24 Kasım 2021’de tutuklanan Ramazan Aydoğdu ve 22 Kasım 2021’de hakkında yakalama kararı çıkarılan gazeteci Cihan Yücel ise “şüpheli” sıfatıyla yer aldı.

İHBAR ÜZERİNE SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Şube Müdürlüğü’ne 12 Kasım 2021’de, “Sosyal medyada yayımlanan asılsız haberlerin ‘metcihan’ isimli Twitter kullanıcısı olan gazeteciye servis edenlerin il spor müdürlüğünde çalışan Ramazan Aydoğdu isimli şahıs olduğunu ortak arkadaşımızdan duydum. Harddiski de varmış, bilgileri evinde saklıyormuş, gözü gibi bakıyormuş.” şeklindeki ihbar gönderilmesi üzerine şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldığı anlatıldı.

DİJİTAL MATERYALLERİNE EL KONULDU

Şüpheli Ramazan Aydoğdu’nun 19 Kasım 2021’de gözaltına alındığı, evinde yapılan arama sonucunda 3 adet cep telefonu, 37 adet flash bellek, 3 adet diz üstü bilgisayar, 1 adet tablet bilgisayar ve 4 adet CD ele geçirildiği kaydedildi.

İddianamede, dijital materyallerde yapılan incelemede şüpheli Aydoğdu’nun “tugvabelgeleri” adlarıyla üç mail adresi açmış olduğu, Twitter’da da “tugvabelgeleri” ismiyle hesap açtığının tespit edildiği belirtildi. Şüpheli Ramazan Aydoğdu’nun materyallerinde TÜGVA’ya ait Murat Aydın, Erkan İnce, Suat Kır ve vakıfta Yönetim Kurulu Başkanı olan Enes Eminoğlu isimli şahısların kullanımında olan bilgisayarlardan elde edildiği değerlendirilen vakıf belgelerine ait kısa yolların yer aldığı belirtildi.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Şüpheli Ramazan Aydoğdu’nun suçlamaları kabul etmediği kaydedildi.

İddianamede, şüpheli Aydoğdu’nun TÜGVA ve yöneticilerine ait “bilgisayarlardan elde edilmiş olduğu değerlendirilen ancak muhteviyatı itibari ile teyidi yapılamayan ve içerikleri üzerinde tahrifat yapıldığına dair kanaate ulaşılan vakıf dosyalarına erişim sağladığı, bu dosyalara ait kısa yolların ele geçirilen materyal içerisinde yer aldığı ve bu kısayollara MEY isimli bir disk içerisinde farklı tarihlerde birçok kez erişim sağlandığının tespit edildiği” anlatıldı.

“@tugvabelgeleri tügvabelgeleri” rumuzlu Twitter hesabından yayınlanan video içeriğinde F:Mey isimli diskin yer aldığı, bu disk içerisinde “Dosyaaaa, İsmail Emanet, Mey Vakıf Masaüstü Bilgisayar, 212” şeklinde isimlendirilen klasörlerin bulunduğu, bu klasör isimlerinin aynısının Ramazan Aydoğdu’nun dizüstü bilgisayarında da tespit edildiği kaydedildi. Ayrıca usb belleğin alınan imajı içerisinde ise, “@metcihan Metin Cihan” isimli/rumuzlu Twitter kullanıcısı şüpheli Cihan Yücel tarafından paylaşılan ve TÜGVA yöneticileri/çalışanlarına ait olduğunu belirttiği WhatsApp sohbetlerine ait orijinal görseller olduğu değerlendirilen ekran resimlerinin usb bellek içerisinde tespit edildiği anlatıldı.

İKİ ŞÜPHELİ EYLEM BİRLİĞİ İÇİNDE HAREKET ETTİ

İddianamede, şüphelilerin kullandığı Twitter sosyal medya hesaplarındaki iki video içeriğinde yer alan belirli klasörlerin aynı olduğu, bazılarının değiştirme tarihlerinin de aynı olmasına rağmen bazılarının değiştirme tarihlerinin farklı olduğu, excel formatında şüpheli Cihan Yücel tarafından paylaşılan bir kısım belge içeriklerinin 2016-2018 yıllarına ilişkin veriler içerdiği, ancak bu dosyaların birçoğunun değiştirme tarihlerinin 2020 ve 2021 yıllarına ilişkin olduğu, tespiti yapılamayan belge içeriklerine müdahale edildiğine ilişkin kanaate ulaşıldığı belirtildi.

Şüpheli Ramazan Aydoğdu’nun, TÜGVA’ya ait bilgisayarlardan elde edilmiş olduğu değerlendirilen vakıf dosyalarına rıza dışında ve hakkı olmaksızın erişim sağladığı, haksız şekilde elde edilen dosyaları manipüle ederek ve değiştirerek şüpheli Cihan Yücel’e gönderdiği belirtilen iddianamede, iki şüphelinin kişisel veri niteliğine haiz belgeleri fikir, eylem birliği içerisinde hareket ederek herkese açık sosyal medya hesaplarından paylaştıkları ifade edildi.

ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDE YARGILANACAKLAR

İddianamede, tutuklu şüpheli Ramazan Aydoğdu’nun, zincirleme şekilde “Bilişim sistemindeki verileri bozma yok etme, erişilmez kılma, sisteme veri yerleştirme” suçundan ve zincirleme şekilde “Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak” suçundan toplam 3 yıl 9 aydan 10 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi. Firari şüpheli Cihan Yücel’in ise zincirleme şekilde “Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak” suçundan 3 yıldan 6 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. İddianame kabul edilirse şüphelilerin yargılanması İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde yapılacak. DHA

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